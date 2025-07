O alto nível técnico do Mundial de Clubes

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Técnico Renato Gaúcho comemora classificação do Fluminense

As quartas de final do primeiro Mundial de Clubes da Fifa com 32 participantes, disputado nos Estados Unidos, confirmaram o que muitos ainda duvidavam: os grandes clubes europeus estão levando a competição a sério (não por caso, três estão nas semifinais). Prova disso: as escalações titulares, a intensidade dos jogos e, acima de tudo, as reações emocionadas e frustradas de jogadores e comissões ao fim de cada partida.

Mas não foram apenas os europeus que mostraram força: os representantes sul-americanos e asiáticos também foram bem, cada um com seu estilo, proporcionando quatro partidas ótimas, de alto nível técnico, tático e de entrega.

No confronto entre Chelsea e Palmeiras, vitória inglesa por 2 a 1, o que se viu foi um duelo físico e mental exigente. O Chelsea começou bem melhor, com rápidas trocas de passes, mas o Palmeiras mostrou força para equilibrar, especialmente no segundo tempo. O gol da merecida vitória londrina, nos minutos finais, não apagou o esforço da equipe brasileira.

Leia mais Saiba quais e quando serão as semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2025 Sobre o assunto Saiba quais e quando serão as semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2025

O Fluminense superou o Al Hilal, também por 2 a 1, em um confronto mais aberto e técnico. A equipe saudita mostrou qualidade no toque de bola e organização tática, mas esbarrou na efetividade e no ótimo sistema defensivo do time de Renato Gaúcho, com altíssimo nível de concentração, com destaque para a entrega coletiva de um elenco que acreditou em um modelo de jogo criado para o torneio.

O Paris Saint-Germain apresentou uma atuação madura ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 0. Foi um jogo em que a equipe alemã jogou bem e teve iniciativa ofensiva em boa parte do confronto, mas o PSG foi capaz de mostrar solidez defensiva, sem abrir mão de atacar. A vitória reforça o crescimento competitivo do clube francês sob pressão, especialmente após a chegada do técnico Luis Enrique.

​

Já Real Madrid e Borussia Dortmund (3 a 2) protagonizaram o duelo mais emocionante. Um jogo de transições rápidas, gols de bela construção e lances individuais de destaque. O Dortmund foi valente, mas a qualidade do time espanhol segue impressionante, apesar de diversos desfalques.

Agora, as semifinais certamente vão manter o alto nível, com três europeus e um brasileiro: Fluminense x Chelsea e Real Madrid x PSG. Se de um lado a partida entre tricolores cariocas e ingleses será marcada pelo contraste de estilos, do outro há o encontro de gigantes europeus, apontando o favorito ao título. Críticas à organização e formato sempre existirão, mas o que se viu até aqui foi um torneio com excelente nível, partidas intensas e clubes do planeta todo mostrando que, sim, o Mundial tem importância — e muita.

O número que importa

Foram 186 gols marcados até agora no Mundial, nos 60 confrontos realizados. Faltam as duas semifinais e a final — não há disputa do terceiro lugar. Média de gols altíssima: 3,10.

Mais 3!

1. O Floresta conseguiu um bom resultado ao empatar com o Náutico, no sábado, sem gols, nos Aflitos.

2. O time, inclusive, foi bem mais perigoso do que os donos da casa, tanto que acertou a trave duas vezes.

3. Com 16 pontos, a equipe segue firme na briga pelo G-8 da Série C e longe da zona de rebaixamento.