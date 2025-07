Fluminense: o elemento surpresa do Mundial de Clubes

Foto: Lucas Merçon/FLUMINENSE F.C. Hércules, ex-Fortaleza, será titular do Fluminense contra o Chelsea

O Fluminense tem protagonizado uma grande história no Mundial de Clubes. Chegar às semifinais do torneio como o único representante não europeu na disputa significa muito. Após vencer Inter de Milão e Al-Hilal com excelente desempenho defensivo e muita força coletiva, o time carioca se firmou como o grande elemento surpresa. Hoje, adversário é o Chelsea, que, por mais que não tenha encantado na competição, tem um elenco melhor e entra como favorito, o que pode ser novamente bom para o elenco de Renato Gaúcho, ao se ver livre da pressão e da obrigação de vencer. Do outro lado da chave, PSG e Real Madrid confirmaram o esperado domínio europeu e decidem amanhã o outro finalista. Mas é o Flu quem tem quebrado a lógica, misturando coragem, talento e capacidade de adaptação.

Os elogios de Jhow ao Fortaleza



O acesso do Fortaleza para o Brasileirão Feminino de 2026 é um marco relevante para o clube, que agora terá a chance de disputar a elite da competição pela primeira vez na história. Conversei com a jogadora Geovana Jhow no programa "Esportes do POVO", edição de ontem, e ela confirmou estar extremamente satisfeita com a estrutura que o clube oferece. Jhow já atuou na Hungria, na Sérvia, no Avaí e no Real Brasília, entre outros clubes, e estava no Fluminense nas temporadas 2023-2024, confirmando que a equipe do Pici não deve nada em relação à estrutura de trabalho.

A temporada da Série A2 do Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa de algumas semanas e, na volta, o Fortaleza encara o Botafogo-RJ na semifinal. No ano ainda tem Copa do Brasil e Campeonato Cearense, mas uma coisa é certa: para o Brasileirão da próxima temporada, a equipe vai precisar de maiores investimentos e reforços técnicos importantes para competir diante dos melhores clubes do País.

Três cearenses em campo pelo Nordestão na quarta



Os três representantes cearenses na Copa do Nordeste entram em campo nesta quarta e todos fora de casa, numa grande coincidência que a fase de grupos preparou: Ceará encara o Sport, o Fortaleza desafia o Bahia e o Ferroviário visita o CSA.

É importante lembrar: são jogos únicos, nada de partidas de volta para uma segunda oportunidade, portanto. Os confrontos vão exigir concentração máxima e nível de comprometimento absoluto, até porque nunca é confortável atuar como visitante, especialmente em embates decisivos.

Para o ano que vem, clubes, federações e CBF vão precisar conversar sobre o modelo e o regulamento da Copa do Nordeste, mas com antecedência. O calendário está apertado e o espaçamento entre as fases está muito longo. Naturalmente o torcedor vai perdendo o interesse e todo o ecossistema do torneio fica estranho. Uma competição tão importante como essa merece ser cuidada de uma forma melhor.

E Wimbledon?



1. Novak Djokovic está nas quartas de final de Wimbledon. Bateu o bom Alex de Minaur por 3 sets a 1, de virada. É impressionante o que o tenista segue fazendo aos 38 anos de idade. Não há parâmetro.

2. Importante lembrar que o torneio inglês tem visto dezenas de favoritos sendo eliminados, tanto no masculino, como no feminino. Agora, Djoko tem um adversário extremamente complicado: o italiano Flavio Cobolli, que vive excelente fase e é 15 anos mais novo.

3. Quem acompanhou ao vivo a vitória de Djokovic foi Roger Federer. No discurso pós-jogo, o sérvio reverenciou a presença do suíço. Foi bonito.