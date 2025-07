Ceará e Fortaleza finalmente voltam a entrar em campo

Foto: Lucas Emanuel/FCF Clássico-Rei do próximo domingo será o quarto disputado em 2025

O Mundial de Clubes com 32 participantes é ótimo, está fazendo um enorme sucesso por todos os critérios que se analise uma competição de tal porte, mas nada é melhor do que ver Ceará e Fortaleza em campo novamente.

E antes do Clássico-Rei do próximo domingo, confronto pelo Campeonato Brasileiro, ambos têm desafios complicados fora de casa, hoje, pela Copa do Nordeste.

A situação do Fortaleza é mais delicada porque o Bahia é bem mais time do que o Sport e vive uma fase muito melhor. Em tese, portanto, o cenário do Ceará é menos difícil para se classificar, mas também está longe de ser algo tranquilo.

No caso do Fortaleza, existe, logo de cara, uma grande imprevisibilidade em relação ao time titular que Vojvoda vai escalar na Fonte Nova. Não é possível ter a mínima ideia do que o argentino fará. A outra questão é olhar o desempenho tático e técnico da equipe, que viveu um primeiro semestre bastante ruim. As duas semanas de descanso e as duas semanas de treinos precisam mostrar algum resultado positivo e evidentemente que isso já será cobrado em Salvador, até porque a projeção vai valer para o Campeonato Brasileiro — onde a situação é dramática — e a Libertadores.

Já o caso do Ceará é o oposto no sentido da escalação. Léo Condé tem a previsibilidade como característica e faz o que pode para manter o time entrosado e jogando o máximo possível. Já em relação aos resultados dos treinos, será igualmente cobrado e com razão. A equipe precisa se portar melhor fora de casa e o desafio no Recife vai colocar dificuldades relevantes que também podem ter reflexos no clássico de domingo e na sequência da Série A.

Fluminense eliminado pelo Chelsea de João Pedro

Os dois gols de João Pedro na vitória do Chelsea sobre o Fluminense, na semifinal do Mundial de Clubes, não foram comuns. O que se viu foram finalizações espetaculares, dois tentos lindíssimos para colocar a equipe inglesa na final do torneio.

Ainda sobre a eliminação do Fluminense, nada mais natural, mas o time precisa ser reverenciado sempre pela campanha. Apesar do Chelsea não ter figurado entre os grandes favoritos ao título antes da competição começar, o elenco é muito bom tecnicamente (foram gastos mais de R$ 1,6 bilhão em reforços na janela mais recente) e encaixou uma atuação extremamente inteligente e eficiente, aproveitando os erros do time do Rio de Janeiro, que não repetiu o nível de concentração das vitórias sobre a Inter de Milão e o Al-Hilal.

Já a outra semifinal do Mundial, entre PSG e Real Madrid, tem a equipe francesa como favorita. O conjunto de Luis Enrique é, hoje, o melhor do mundo, mas também não dá para duvidar da capacidade do elenco espanhol. Jogaço.

Mais Wimbledon

1. Wimbledon terá Carlos Alcaraz e Taylor Fritz em uma das semifinais. Confronto fortíssimo. Eles já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias de Alcaraz.

2. Já entre as mulheres, também uma semifinal está definida: Aryna Sabalenka vai encarar Amanda Anisimova. Elas já disputaram oito partidas, com cinco vitórias de Anisimova.

3. E algo importante, que vale registro: a brasileira Luísa Stefani está na final de duplas mistas de Wimbledon ao lado do inglês Joe Salisbury