Bruno Ferreira garantiu semifinal da Copa do Nordeste para o Ceará

Foto: Lorena Louise em 14/02/2025 Bruno Ferreira vinha sendo reserva do Ceará e voltou em hora fundamental

A ótima classificação do Ceará para a semifinal da Copa do Nordeste teve um grande nome: Bruno Ferreira. O goleiro fez duas defesas no primeiro tempo — uma delas, milagrosa — e ainda defendeu um pênalti na disputa contra o Sport, na Ilha do Retiro. Muita gente esperava Fernando Miguel como titular — foi quem terminou jogando antes da pausa — mas Bruno se mostrou fundamental, assim como a decisão de Léo Condé de escalá-lo. No tempo normal, a etapa inicial do Alvinegro foi bastante ruim. Recuado, sem saída para os contra-ataques, se viu completamente dominado e sem poder ofensivo. Na segunda etapa, a equipe voltou com outra postura, bem superior, pressionando o Sport. Adiantou o posicionamento, criou oportunidades, mas também não foi competente para fazer o gol, por isso a necessidade da disputa de pênaltis, onde foi premiado pela competência.

Fortaleza melhorou, mas caiu diante do Bahia

Já o Fortaleza não conseguiu superar o favoritismo do Bahia, em Salvador. Quando se deu conta, já estava perdendo por 2 a 0, um de gol de pênalti e um frango inacreditável de João Ricardo. Tentou reagir no segundo tempo, mas não foi capaz de efetivar ao menos o empate, apesar da intensidade imposta. A missão é olhar o que o time fez de bom e tentar replicar nos próximos confrontos. Não há outra solução

Ferroviário eliminado pelo CSA em Maceió

Um pouco mais cedo de Ceará e Fortaleza entrarem em campo, o Ferroviário foi derrotado pelo CSA, por 2 a 1, no outro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. Partida de nível técnico ruim em Maceió, mas com extrema entrega dos atletas das duas equipes. O time da casa tem um elenco superior tecnicamente e foi bem melhor no setor ofensivo, mereceu a classificação, portanto. Vai enfrentar agora o Confiança, na semifinal.

O número que importa: 16 gols do PSG

Em seis jogos no Mundial de Clubes, o PSG marcou 16 gols, média de 2,6 por partida. Só não balançou as redes na derrota para o Botafogo-RJ, quando entrou com diversos reservas, ainda na primeira fase do torneio.

Ainda sobre o PSG: a goleada impiedosa sobre o Real Madrid por 4 a 0, que colocou a equipe francesa na final do Mundial de Clubes diante do Chelsea, foi o triunfo do coletivo. Nenhum clube na temporada jogou futebol mais bonito e eficiente. Dá gosto de ver a movimentação tática dos jogadores e a capacidade de aparecer para oferecer alternativas ao portador da bola, que raramente está sozinho. Luis Enrique tem um baita elenco, com apuro técnico refinado, mas tudo que foi conquistado tem relação direta com o trabalho de treinamento, ideias elaboradas e executadas.

Outro dado: o PSG impôs ao Real simplesmente 77% de posse de bola no primeiro tempo, domínio impressionante, com passes trocados aos montes sem que o time espanhol tivesse qualquer capacidade de reação. Aula de futebol total.

Mais 3!

1. Novak Djokovic fez de novo. Ao vencer Flávio Cobolli por 3 sets a 1, garantiu a 14ª semifinal de Wimbledon, recorde absoluto no torneio. Além disso, soma agora 52 semifinais de torneios Grand Slams. É coisa de outro mundo.

2. A semifinal de Djoko será contra o líder do ranking, Jannik Sinner, que teve atuação espetacular contra Ben Shelton, também nesta quarta, ao vencer por 3 sets a 0.

3. Aos 38 anos, o desafio do sérvio é extremamente complicado, uma missão hercúlea. O italiano é um monstro de jogador e 15 anos mais novo. Não por acaso, venceu os quatro confrontos mais recentes entre eles.