O impacto de vencer (e perder) o Clássico-Rei

Foto: AURÉLIO ALVES Bonito ou feio, Clássico-Rei é sempre um grande jogo

Poucas coisas têm impacto tão imediato no futebol cearense quanto o resultado de um Clássico-Rei. Vencer ou perder vai sempre além da pontuação na tabela: mexe diretamente com o moral, o ambiente interno e até o rumo da temporada.

Uma vitória sobre o rival histórico tem o potencial de reverberar como combustível para o elenco, dar confiança renovada para a comissão técnica e, principalmente, oferecer tranquilidade para o clube seguir trabalhando.

Em momentos de desconfiança (e as duas torcidas estão assim), vencer serve quase como um recomeço: transforma vaias em aplausos, estanca potenciais crises e alivia pressão.

A derrota, entretanto, costuma ter efeito contrário e, muitas vezes, desproporcional. Em diversas situações, o resultado conta mais do que o desempenho e um tropeço potencializa problemas que, em outras circunstâncias, poderiam tranquilamente passar despercebidos ou sem a mesma gravidade. Falhas individuais ganham destaque, decisões do treinadores são mais questionadas, e as diretorias precisam agir com inteligência emocional no maior grau possível, justamente para não ocorrer contaminação pelo que se vai ouvir dos torcedores.

Evidentemente que o clássico também chega forte porque alimenta a história e o orgulho dos torcedores. O 2025 do Ceará tem sido bem superior ao do Fortaleza. O Alvinegro está melhor na classificação da Série A (15 pontos a 10, com um jogo a menos) e conseguiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O time carrega um tabu importante de oito partidas sem perder um clássico. É um dado que não entra em campo diretamente, mas tem incomodado o Tricolor e aumentado a confiança do Alvinegro, inclusive com os dois títulos cearenses mais recentes.

Por tudo isso, não espero menos do que um grande confronto neste domingo. E, quando escrevo grande, nem entro no mérito técnico e tático, porque nem sempre o Clássico-Rei é bem jogado nos critérios esportivos, mas as cargas de emoção, responsabilidade, rivalidade e tensão sempre transformam o confronto em um momento especialíssimo, ainda mais valendo pela elite do Campeonato Brasileiro.

Sinner x Alcaraz em Wimbledon

Os dois melhores tenistas do mundo atualmente vão decidir Wimbledon. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz têm dominado o circuito de maneira contundente nas temporadas recentes e pouco mais de um mês após a final épica de Roland Garros (vencida por Alcaraz por 3 sets a 2), vão se encontrar em Londres, neste domingo.

O torneio deste ano chamou muito a atenção por causa dos favoritos sendo eliminados de maneira precoce, mas Sinner e Alcaraz evitaram o colapso. O italiano foi perfeito para derrotar um Djokovic sem condições físicas, enquanto o espanhol teve mais problemas contra Fritz, mas confirmou o favoritismo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O Floresta recebe hoje o Ypiranga-RS. Jogo difícil, contra um dos melhores times da Série C.

2. Caso vença, a equipe da Vila Manoel Sátiro entra no G-8. Seu sistema defensivo segue forte, mas o ataque precisa funcionar melhor.

3. Caso tudo ocorra dentro do padrão, o PSG será campeão mundial amanhã, contra o Chelsea. O futebol, entretanto, não raro quebra padrões.