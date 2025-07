Todos os olhares para o Clássico-Rei deste domingo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Raphael Claus será o árbitro do Clássico-Rei

Poucas coisas mobilizam tanto os torcedores quanto o Clássico-Rei. Fortaleza e Ceará voltam a se encontrar neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, onde estão separados por cinco pontos a favor do Alvinegro — que ainda tem um jogo a menos — e seis posições na tabela. Os números mostram uma fotografia do momento e não há como negar que a confiança está mais do lado do Ceará. Para além da melhor campanha, tem o embalo da classificação para a semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport, resultado que fortalece o bom ambiente. O Fortaleza, por sua vez, já carrega o peso da eliminação diante do Bahia, além do incômodo tabu recente: desde abril de 2023, o Tricolor não vence o maior rival. É o tipo de marca que não entra em campo, mas incomoda.

No banco de reservas, o duelo de ideias é sempre interessante. Os estilos de trabalho são muito diferentes. Léo Condé opta por sempre repetir a escalação, valorizar a consistência e o entrosamento, mas há pouca variação.

Do outro lado, Vojvoda muda peças — neste ano, mais do que nunca — experimenta esquemas e tenta achar uma equipe ideal. Uma busca incansável por soluções que, às vezes, esbarra no risco de não encontrar identidade.

É claro que uma vitória no Clássico-Rei vale os mesmos três pontos de qualquer outro jogo, mas também é verdade que é muito mais do que isso, afinal, é essa mistura perene e maravilhosa de rivalidade e história que deixa especial qualquer jogo entre eles.

O retorno da Série A do Campeonato Brasileiro terá oito jogos na rodada 13. São quatro no sábado, três no domingo e um na segunda-feira. Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense foram adiados.

Final feminina de Wimbledon definida

A final feminina de Wimbledon, amanhã, tem tudo para ser um jogo memorável. Iga Swiatek passou por cima de Belinda Bencic na semifinal, perdeu apenas um set na campanha e chega em um nível de confiança altíssimo, coisa de quem dominou o circuito nos anos recentes e sabe o que quer. Há detalhes para se observar, entretanto: a polonesa nunca jogou tão bem na grama e tem tido um 2025 difícil, sem títulos e com derrotas inesperadas. Momento perfeito para se recuperar de vez.

Já Amanda Anisimova foi brilhante na semifinal ao bater Aryna Sabalenka, número um do mundo, por 2 sets a 1. Mesmo nitidamente bastante nervosa na hora de fechar a partida, a norte-americana, filha de russos que migraram para os EUA, conseguiu avançar e vai fazer o confronto mais importante da vida. Vale lembrar: Iga já esteve em cinco finais de Grand Slams e ganhou todas. Para mim, é a favorita.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Semifinais masculinas serão jogadas hoje



1. Já no masculino, as semifinais de hoje em Londres colocam frente a frente Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz e Jannik Sinner diante de Novak Djokovic.

2. Serão dois grandes momentos, batalhas físicas e técnicas envolvendo quatro dos seis melhores atletas de tênis do atual ranking mundial.

3. Fritz tem jogado demais na grama, mas Alcaraz, se mantiver o nível máximo, leva. Sinner x Djoko entendo como mais imprevisível. Vai depender muito de como o sérvio estará fisicamente, tendo em vista que, tecnicamente, ele tem feito exibições brilhantes, melhores do que as do italiano.