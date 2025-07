Chelsea: título mundial inesperado, merecido e amassando o PSG

Foto: PAUL ELLIS / AFP Palmer, astro do Chelsea, campeão mundial de clubes

O título do Chelsea do Mundial de Clubes, conquistado neste domingo, é incontestável. Foi uma grande atuação para vencer o PSG, neste domingo, especialmente no primeiro tempo, terminado em 3 a 0 - placar que se manteve até o apito do árbitro que encerrou a peleja.

O time chegou ao torneio sem alarde, distante de favoritismo e holofotes, mas foi construindo uma campanha sólida, comandada pelo técnico Enzo Maresca, fã de xadrez, um estudioso da bola e no clube desde junho de 2024. E é aquela história: em competições curtas, vale o momento e todos os atletas da equipe inglesa jogaram bem no momento certo.



É importante lembrar que se trata de um elenco absurdamente caro, com excelentes atletas individualmente - só faltou Palmer fazer chover, com dois golaços e uma assistência brilhante para o também golaço do brasileiro João Pedro - mas como time, especialmente no aspecto coletivo e de entendimento, ainda não tinha apresentado nada parecido com o que ocorreu neste período nos Estados Unidos.

Uma conquista e tanto.