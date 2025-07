Superior, Ceará vence de novo o Fortaleza, agora pela Série A

Foto: Samuel Setubal Léo Condé venceu o duelo com Juan Pablo Vojvoda

Foi muita justa a vitória do Ceará sobre o Fortaleza, no primeiro Clássico-Rei entre ambos na Série A 2025. Firme defensivamente a partida toda, o Alvinegro aproveitou melhor as chances criadas neste domingo e bateu o Tricolor por 1 a 0, gol de puro oportunismo de Galeano. O resultado é excelente para o elenco, que sobe para a nona colocação no Campeonato Brasileiro, ganha ainda mais confiança para a sequencia do torneio e mantém invencibilidade diante do rival, agora de nove jogos. O Fortaleza mais uma vez produziu pouquíssimo ofensivamente e vive cenário preocupante.

No primeiro tempo, as duas equipes mostraram enormes problemas de criação ofensiva, com dificuldades de aproximação e troca de passes, além do extremo receio de arriscar. Pela zona central do campo, nada fizeram porque os dois sistemas defensivos estavam atentos e bem posicionados, é preciso reconhecer. Pelos lados, o cenário melhorava um pouco, mas sem chamar atenção com oportunidades agudas. Apesar disso, Galeano, Pedro Henrique e Pochettino tentaram incomodar, ao menos, mas sem sucesso. Como consequência direta, os centroavantes — Pedro Raul e Lucero — quase não tocaram na bola com relevância.

Na segunda etapa, o jogo cresceu. As duas equipes mais incisivas e velozes, marcando bem a saída de bola e foi assim que o Ceará aproveitou bem demais a falha gravíssima de Kuscevic, entregando a bola nos pés de Pedro Henrique, que construiu, ao lado de Pedro Raul, a jogada do gol de Galeano. O Ceará ainda poderia ter ampliado o marcador, mas Fernandinho desperdiçou enorme chance, sem marcação. Sorte dele que não foi preciso para confirmar os três pontos.

Floresta em grande campanha na Série C



É extremamente consistente a campanha do Floresta na Série C. Nos dez jogos mais recentes, apenas uma derrota e a equipe segue firme na briga pelo acesso para a Série B. No sábado, excelente vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga, um dos melhores times do torneio. É muito bom o trabalho do elenco e do técnico Leston Júnior.

O incontestável título do Chelsea no Mundial

O título do Chelsea do Mundial de Clubes é incontestável. Foi uma grande atuação para vencer o PSG, neste domingo. Chegou ao torneio sem alarde, distante de favoritismo e holofotes, mas foi construindo uma campanha sólida, comandada pelo técnico Enzo Maresca, fã de xadrez e um estudioso da bola. E é aquela história: em competições curtas, vale o momento e todos os atletas da equipe inglesa jogaram bem no momento certo.

É importante lembrar que se trata de um elenco absurdamente caro, com excelentes atletas individualmente — só faltou Palmer fazer chover, ontem —, mas, como time, especialmente no aspecto coletivo e de entendimento, ainda não tinha apresentado nada parecido com o que ocorreu neste período nos Estados Unidos.

O incontestável título de Sinner em Wimbledon



1. A frieza de Jannik Sinner para ganhar a final de Wimbledon diante de Alcaraz chamou demais a atenção.

2. O italiano carregava na memória a duríssima derrota para o espanhol em Roland Garros e, ainda que perdendo o primeiro set em Londres, conseguiu virar o jogo.

3. Que título especial para o número um do mundo, conquistado com enorme consistência, coragem para ser agressivo e muito sangue frio.