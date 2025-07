As lições de serenidade de Léo Condé no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Léo Condé chegou ao Ceará durante a Série B de 2024

O futebol é um ambiente com vaidades infladas e os treinadores estão completamente inseridos no sistema. Entrevistas performáticas, polêmicas e autoelogio não faltam. Há, entretanto, técnicos com comportamento oposto e um deles é Léo Condé.

Há um ano no comando do Ceará, o mineiro construiu, com discrição e competência, um time competitivo, regular e, acima de tudo, comprometido com o conjunto. A ascensão do Ceará sob sua liderança não é obra do acaso, mas fruto de um trabalho silencioso e competente.

Desde sua chegada, Condé bateu todas as metas esportivas do clube. Conduziu o retorno à Série A em 2024 com autoridade e protagonismo, venceu o Campeonato Cearense em 2025 e colocou o Ceará entre os quatro melhores da Copa do Nordeste.

Agora, com a Série A em andamento, mantém o time firme na primeira página da tabela, brigando com gigantes, mesmo com um dos menores orçamentos do campeonato.

É uma entrega rara de sobriedade, serenidade e competência, até porque Condé evita holofotes, mas conhece profundamente o jogo. Trabalha duro nos treinos, utiliza diferentes tipos de metodologia em campo e constrói um elenco coeso, onde todos sabem seu papel e qualquer mudança é extremamente bem pensada.

Após mais uma vitória sobre o Fortaleza, no domingo (1 a 0, gol de Galeano), evidente que o técnico se tornou por alguns minutos o centro das atenções, mas foi bacana ele dividir abertamente os méritos com a comissão, os jogadores, a diretoria e a torcida. E sem desrespeitar o Tricolor em momento algum

Assim, ele vai passando uma lição importante de espírito coletivo, longe de estrelismo. Evidente que os bons resultados ajudam no processo, a confiança aumenta, mas ele encontrou no clube o local certo para se desenvolver, numa relação de mão dupla, onde todos têm ganhado.