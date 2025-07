Vojvoda e as lágrimas de quem entendeu a alma do torcedor do Fortaleza

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP Vojvoda conquistou cinco títulos pelo Fortaleza em quatro anos

A despedida de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, depois de 50 meses e 310 jogos, marcou o encerramento de um ciclo raro e muito especial no futebol brasileiro.

A cena do treinador chorando, tocado pelo apoio da torcida no Pici, nesta terça-feira, 15, simbolizou toda a força e sinceridade dessa relação construída ao longo do tempo.

Vojvoda foi bem mais do que um técnico competente: tornou-se alguém que compreendeu profundamente a alma do clube e de seus torcedores, sempre com respeito, entrega e lealdade admirável.

Não faltou empenho de forma alguma. O treinador tentou de tudo até o dia da demissão: ajustes táticos, mudanças de escalação, conversas individuais e coletivas. Mas chegou um momento em que ficou evidente que o elenco, hoje, já não conseguia mais corresponder às ideias que fizeram do Fortaleza uma equipe respeitada nacional e internacionalmente. Não tinha mais o que ele fazer.

O que Vojvoda construiu em titulos e grandes campanhas não se apaga, mas há outro legado tão ou mais relevante. Ele ajudou a transformar a mentalidade de um clube e de uma torcida, que passou a se ver como protagonista. No convívio diário, o argentino foi unanimidade. Respeitoso, educado e apaixonado pelo que fazia. Seu jeito discreto e sincero virou marca registrada, e o carinho demonstrado pelos torcedores na despedida foi a prova de que, por mais dolorosa que seja a separação, há gratidão mútua.

O Fortaleza segue, porque o futebol não para. Vojvoda também segue para escrever outras páginas em sua história como um grande profissional. E, por isso, será lembrado no Tricolor com profundo respeito e admiração, sempre.

Ceará x Corinthians com muitos desfalques



Para o jogo de hoje entre Ceará e Corinthians, no Castelão, Série A, serão cinco ausências de atacantes importantes. Pedro Raul e Pedro Henrique pelo lado do Alvinegro, além de Yuri Alberto, Memphis e Romero no lado paulistano. Em tese, melhor para as duas defesas.

Por falar em sistema defensivo, o Ceará tem sustentado sua campanha no Campeonato Brasileiro muito em função do bom desempenho de seus marcadores. São 11 gols sofridos, quinta melhor defesa da competição.

Quem representa bem tal momento é Willian Machado, zagueiro que chegou sem alarde em 2025 — nem como titular começou a temporada — mas tem feito um ano excelente, dono de ótimo posicionamento, além de exemplar desempenho pelo alto e antecipações. Aos 28 anos, alcançou raro nível de tranquilidade e maturidade nas partidas. Sem dúvida, uma das melhores contratações do Ceará.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O Chelsea tem tantos jogadores no elenco que terá de negociar até 14 atletas antes da temporada 2025-2026 começar para se adequar ao fair-play financeiro.

2. Mundial de Clubes com 32 clubes pode durar apenas uma edição. A Fifa já estuda, de acordo com a imprensa inglesa, aumentar para 48 times em 2029.

3. A partir de amanhã entro em período de férias por duas semanas. No começo de agosto, nos reencontramos. Obrigado pela leitura de sempre.