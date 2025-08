Saída de David Luiz do Fortaleza é ótima para todo mundo

Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro David Luiz na chegada ao Castelão para o jogo Fortaleza x Racing, pela Copa Libertadores 2025

A saída de David Luiz do Fortaleza atinge aquela patamar benéfico para todas as partes envolvidas. O zagueiro, que chegou para início da temporada, rendeu pouquíssimo tecnicamente sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Com atuações abaixo da média, lentidão, erros constantes de posicionamento, também não seria aproveitado pelo novo treinador, Renato Paiva.

Além do aspecto técnico, havia também o peso financeiro. David Luiz recebia um dos maiores salários do elenco, um custo difícil de justificar pela baixa utilização em campo. Sua saída alivia significativamente a folha de pagamento do Fortaleza, abrindo espaço para reforços mais alinhados ao estilo e às necessidades de Paiva. Com mais margem orçamentária, o clube agora parte para investir em jogadores que realmente contribuam para o modelo de jogo e para os objetivos na temporada (o principal, não ser rebaixado para a Série B).

Para David Luiz, a mudança também é positiva. Ele assina com o Pafos, do Chipre, com um salário astronômico de cerca de R$ 1 milhão por mês e um contrato de três anos. Além disso, há a possibilidade concreta de se tornar embaixador do grupo proprietário do clube, que controla outras seis equipes ao redor do mundo. Aos 38 anos, o defensor ganha a chance de fechar sua carreira com estabilidade financeira e potencial projeção internacional fora das quatro linhas.