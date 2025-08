Vina e a onda perfeita para a volta ao Ceará

O retorno de Vina ao Ceará não é e nem pode ser apenas um movimento nostálgico. O jogador chega com grande responsabilidade de fazer a equipe crescer tecnicamente, até porque, administrativamente, tudo tem caminhado bem em relação ao trabalho atual de Léo Condé, elenco e diretoria de futebol, que estão cumprindo todas as metas desde a chegada do técnico, em meados de 2024. Foi preciso, entretanto, uma conjuntura específica para o retorno do jogador de 34 anos, a onda perfeita. Identificado com boa parte da torcida alvinegra, ele se ofereceu ao clube mais de uma vez e demonstrou disposição genuína para voltar, inclusive aceitando se adequar ao atual patamar financeiro da equipe, distante daquele em que ela viveu nos melhores momentos de 2020 a 2022.

Desta vez, o cenário é outro, por diversos aspectos. Vina chega a um Ceará muito mais organizado dentro e fora do campo, bicampeão estadual, cumprindo todas as metas desde a chegada do atual técnico e onde não cabem vaidades e individualismo, mas que vinha de uma sequência recente de derrotas preocupantes antes de vencer o Cruzeiro de maneira consistente pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria, até então, não havia feito nenhuma contratação para o segundo semestre, o que causava estranheza diante da necessidade óbvia de reforçar um elenco irregular, com carências em setores importantes. Neste contexto, a chegada de Vina cumpre uma função dupla: agrega tecnicamente - caso ele esteja fisicamente apto, se enquadre no momento e mostre disposição - e também reacende o elo emocional com o torcedor, que guarda do jogador mais boas do que más lembranças, até porque sempre foi um atleta que vestiu a camisa da torcida, inclusive nas provocações contra o Fortaleza. Ainda assim, é preciso deixar claro: Vina será cobrado e terá de mostrar trabalho firme e capacidade de fazer a diferença, mas não pode ser visto como solução única. Se o Ceará quiser, de fato, atingir uma forma mais consistente na campanha da Série A e buscar algo maior na temporada, novos reforços são indispensáveis.

O retorno do meia é um bom começo e entendo ser uma aposta válida diante dessa onda perfeita para a sua chegada — apesar do futebol não ser uma ciência exata — mas precisa ser apenas o início de uma resposta mais ampla a um momento que continua desafiador.

O número que importa

Volante do Fortaleza — e agora, sob o comando de Renato Paiva, tendo como prioridade máxima a marcação —, Sasha é o líder de desarmes entre todos os jogadores da Série A. São quatro por partida.

Ainda sobre o jogador, foi importante a sua permanência, também pelo que ele representa desde 2022. Não por acaso é titular absoluto do novo sistema do Fortaleza. Nos três encontros até agora com Paiva, se vê atletas mais organizados em campo, algo muito longe de atuações desastrosas. O que ocorre é que o time tem entrado pressionado em todas as partidas pelo péssimo momento na tabela.

Mais 3!

1. A saída de Rômulo, do Ceará, faz todo sentido com a chegada de Vina, até porque o jogador não conseguiu se firmar. De forma prática, abre espaço na folha de pagamento.

2. Contra o Flamengo, domingo, a dúvida é: Léo Condé vai manter a mesma escalação da vitória contra o Cruzeiro?

3. Já o Fortaleza não sabe quantos e quais jogadores o Corinthians vai poupar. Ou será que o time paulista mantém a equipe que derrotou o Palmeiras na Copa do Brasil e tem decisão semana que vem?