Desafios enormes para Ceará e Fortaleza na rodada da Série A

Foto: Samuel Setubal Ávila e Pedro Raul estarão em campo no domingo por Fortaleza e Ceará

Domingo será um dia de encontros dificílimos para Fortaleza e Ceará na Série A. O ponto mais positivo está no fato de que, se saírem vencedores, ganharão potência e confiança para a sequência da competição, até porque não entram como favoritos diante de Corinthians e Flamengo, respectivamente.

Não carregar favoritismo, entretanto, não tira de ambos a enorme responsabilidade e as consequências de eventuais derrotas. A dificuldade do Campeonato Brasileiro está posta desde sempre e as cobranças por bom desempenho independem dos adversários e de se jogar fora ou dentro de casa. O que o torcedor quer ver, com toda razão, é rendimento competitivo e resultados positivos.

Animado com a excelente atuação contra o Cruzeiro e buscando se firmar na primeira página da tabela, o Ceará recebe o Flamengo com o Castelão lotado, a torcida animada pelo fator Vina, mas terá um adversário pesado. Minha única dúvida na escalação de Condé está na volta de Marllon ou na manutenção de Marcos Victor na zaga. De toda forma, isso não muda o fato da postura do Alvinegro precisar ser também ofensiva, porque são três derrotas seguidas como mandante no torneio, diante de Atlético-MG, Corinthians e Mirassol. Vencer em casa é fundamental, ainda mais na sequência de ganhar no Mineirão.

No caso do Fortaleza, a pressão entra em campo junto com o time em qualquer circunstância, especialmente pela necessidade de somar pontos a qualquer custo, afinal, o time segue na zona de rebaixamento com o primeiro turno perto de acabar. A cada rodada que a equipe fica no Z-4 o cenário piora. O Corinthians deve poupar alguns atletas pensando na Copa do Brasil, mas o Fortaleza tem por obrigação fazer um jogo de imposição e não ficar apenas se defendendo, por mais que atuar no estádio do adversário seja tarefa sempre difícil, ainda mais com o sistema defensivo do time em crescimento sob o comando de Dorival Júnior.

David Luiz: contratação que não deu certo



David Luiz deixou o Fortaleza depois de apenas 16 jogos disputados no primeiro semestre. Foi uma aposta que efetivamente não deu certo do ponto de vista técnico.

A saída do zagueiro do Pici atinge aquela patamar benéfico para todas as partes. O zagueiro rendeu pouquíssimo sob o comando de Vojvoda. Com atuações abaixo da média, lentidão, erros constantes de posicionamento, também não seria aproveitado pelo novo treinador, Renato Paiva. Além do aspecto técnico, havia também o peso financeiro. David Luiz recebia um dos maiores salários do elenco, custo difícil de justificar pela baixa utilização. Para o jogador, muito bem quisto por onde passou, a mudança também é positiva. Ele assina com o Pafos, do Chipre, com salário mensal de cerca de R$ 1 milhão e um contrato de três anos. Além disso, há a chance de se tornar embaixador do grupo proprietário do clube, que controla outras seis equipes ao redor do mundo.

Floresta na C, Ferroviário na D

1. Para seguir na luta por permanecer no G-8 da Série C, já na reta final da primeira fase, o Floresta precisa pontuar contra o Maringá, fora de casa, no domingo. Time do Paraná mandou o técnico Jorge Castilho embora, por sinal.

2. Já o Ferroviário, na Série D, começa o mata-mata atuando no PV contra o ASA, neste sábado. Vencer como mandante no confronto é essencial.

3. As campanhas de ambos na primeira fase colocam o time alagoano como favorito em dois jogos. Foi melhor em todos os quesitos possíveis.