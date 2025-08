Ceará e Fortaleza: resultados iguais, mas diferentes

Foto: Fernanda Barros Empate do Ceará dá mais motivos para celebração do que o do Fortaleza

Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1 neste domingo, pela Série A. Um ponto para cada, mas com cenários e conclusões diferentes. O Alvinegro enfrentava um dos melhores times do Brasil — com a maioria dos titulares —, saiu atrás do marcador com o Castelão lotado e conseguiu a igualdade após fazer um primeiro tempo ruim, mas melhorar bastante na segunda etapa. A qualidade técnica da equipe do Rio fez toda diferença no início. Além do gol de Arrascaeta, criou outras oportunidades. O Ceará evoluiu bastante depois do intervalo e viu Léo Condé mudar bem as peças e orientação tática. Empatou com Pedro Raul (outra assistência de Mugni) e incomodou bastante o goleiro Rossi, não dando conforto algum para a defesa flamenguista. Empate justo.

Já o Fortaleza segue na zona de rebaixamento, situação péssima com o turno terminando, e perdeu dois pontos em São Paulo no 1 a 1 diante do Corinthians. A equipe simplesmente abdicou de ter a bola depois de abrir vantagem, logo cedo, e também não conseguiu gerar contra-ataques. O belo gol de Breno Lopes após passe brilhante de Matheus Pereira poderia ter sido suficiente para vencer, mas a equipe não conseguiu controlar o jogo e sofreu atrás, especialmente pelos lados, com Mancuso e Diogo Barbosa perdidos na marcação. Ainda que desorganizado e cheio de reservas, o Corinthians pressionou no abafa, já que não sofria defensivamente, e foi assim até conseguir o empate. Apesar da falha coletiva no lance, Diogo Barbosa, extremamente desconcentrado, foi responsável direto ao dar condição legal para Carrillo concluir.

Vinicius Silvestre, que fez sua estreia no gol do Fortaleza, mostrou segurança, fez boas defesas e pode tranquilamente ser titular até a recuperação de João Ricardo e Brenno.

Fortaleza: defesa vazada em 12 jogos seguidos



O Fortaleza, depois do empate por 1 a 1 diante do Corinthians, agora soma 12 partidas seguidas tendo sua defesa vencida. Complicado construir qualquer reação com um sistema defensivo problemático assim.

A situação do Ferrão na Série D realmente se complicou, como se esperava. O ASA fez campanha bem superior na primeira fase e venceu por 1 a 0 no PV. No primeiro tempo, no sábado, o Ferrão poderia ter saído na frente, mas perdeu três chances boa. Já na segunda etapa, a equipe alagoana fez valer sua melhor condição e venceu. Na semana que vem, em casa, o ASA pode até empatar que avança no torneio.

Já viu? *

FREE SOLO. Documentário impressionante — ganhador do Oscar e diversos outros prêmios — que acompanha o alpinista Alex Honnold em sua escalada sem cordas em uma das faces do El Capitan, uma imensa parede de granito no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. O risco extremo, além do preparo físico e mental necessário transformaram a façanha numa das mais absurdas que o ser humano já conseguiu. Onde: Disney Plus

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Floresta cede empate de novo



1. O Floresta, pela segunda vez seguida, deixou de somar três pontos na Série C por não segurar a vantagem.

2. Ontem, vencia o Maringá por 1 a 0, mas restando 15 minutos para o fim do jogo, tomou o empate.

3. Sábado passado, batia o ABC por 1 a 0 e levou gol nos acréscimos. Com os quatro pontos perdidos, saiu do G-8.