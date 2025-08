Fortaleza: com menos de um ponto por jogo, chance de rebaixamento passa de 40%

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Isidro Pitta e Kuscevic disputam lance no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Após o empate diante do Corinthians, por 1 a 1, no domingo, o Fortaleza segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 17 partidas disputadas. O time soma apenas 15 pontos, média de 0.88 ponto por partida, fruto de três vitórias, seis empates e oito derrotas.

O aproveitamento total do Tricolor é de 29.4%, o que o coloca, mantida tal projeção, com 34 pontos ao fim do certame de 38 confrontos, dados que o rebaixariam para a Série B.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que há anos faz um trabalho sério no acompanhamento estatístico das Séries A e B, as chances do Fortaleza ser rebaixado, neste momento, estão em 42.7%.

Restam 21 partidas para a equipe de Renato Paiva na competição, ou seja, 63 pontos em disputa. Para chegar aos 45 e ter chances mínimas de rebaixamento (cerca de 1%), o Fortaleza tem que somar mais 30 pontos, ou seja, melhorar bastante seu aproveitamento dos atuais 29.4% para 47.6%. Como tem jogado mal, o desafio é ainda maior.