Fortaleza precisa melhorar muito para não ser rebaixado

Foto: AURÉLIO ALVES Lucero, atacante do Fortaleza, dá carrinho em jogo contra o Bahia

O cenário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro segue complicadíssimo após o empate em 1 a 1 diante do Corinthians, no domingo passado, com mais dois pontos desperdiçados e, desta vez, nos segundos finais de um confronto que estava nas mãos do elenco.

A luta é para não cair, cenário nítido pelo que a equipe vem jogando e pontuando. Primeiro, é preciso compreender os números atuais, que dão noção da gravidade da coisa: são 17 partidas e só 15 pontos ganhos, com três vitórias, seis empates e oito derrotas. O aproveitamento é péssimo, menos de um ponto por partida: 29,4%.

A campanha para se livrar da queda precisa melhorar substancialmente e não há folga tão grande assim para que tal reação comece. Vejamos o seguinte. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que há anos faz um trabalho sério no acompanhamento estatístico das Séries A e B, as chances do Fortaleza ser rebaixado, neste momento, estão em 42,7%.

Restam 21 partidas para a equipe de Renato Paiva disputar na competição, 63 pontos no tabuleiro da classificação. Para chegar aos 45 e ter chances mínimas de rebaixamento (cerca de 1%), o Fortaleza tem de somar mais 30 pontos, ou seja, melhorar bastante seu aproveitamento dos atuais 29,4% para 47,6%. Como tem jogado mal, com sucessivas falhas coletivas e individuais comprometendo resultados (como foi diante de Grêmio e Corinthians, apenas para citar os dois jogos mais recentes) o desafio é ainda mais difícil.

Ceará: melhor como visitante, piora como mandante



Depois de começar muito bem no Castelão atuando pela Série A, o Ceará agora acumula quatro partidas sem vencer em casa: derrotas seguidas para Atlético-MG, Corinthians e Mirassol, além do empate diante do Flamengo.

Fazer os pontos como mandante é essencial para manter o equilíbrio do Alvinegro. Hoje o time tem apenas a 13ª melhor campanha em casa entre os 20 participantes, com 14 pontos somados em 27 disputados.

Já fora de casa o desempenho do Ceará é bastante razoável, o nono melhor — são oito pontos somados em 24 disputados — principalmente em função da vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. No domingo que vem, mais uma vez o elenco de Léo Condé jogará como visitante, agora contra o Palmeiras. Para ficar perto da primeira página da tabela (atualmente está na 11ª posição), terá de obrigatoriamente somar um ou três pontos em São Paulo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

500 mil alvinegros no estádio



1. O Ceará, após a partida contra o Flamengo na Série A, no Castelão, passou dos 500 mil torcedores presentes em seus jogos como mandante na temporada 2025.

2. Para ser perfeitamente mais exato, são 507.699. Como foram 20 confrontos até agora (divididos entre PV e Castelão, por todas as competições disputadas), a média do ano, por jogo, está em 25.385.

3. Levando em conta apenas a Série A, o Alvinegro tem a sexta melhor média de público, na casa dos 33 mil torcedores por jogo. Já o Fortaleza, com 19 mil torcedores por partida, tem a 13ª maior. Flamengo, Corinthians e Cruzeiro são as melhores, pela ordem.