A lamentável situação do Ferroviário

Mais uma vez o Ferroviário vive dias turbulentos que extrapolam os limites do campo. É importante, inclusive, fazer um retrospecto recente. Em fevereiro, o clube aprovou a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para um grupo de investidores portugueses liderados por Pedro Roxo, CEO da empresa Makes. Os dirigentes do Tubarão não conseguiam enxergar outra maneira de fazer a equipe minimamente competitiva, por mais que a proposta fosse longe da ideal. Ocorre que, seis meses depois, a transação ainda não foi oficializada, abrindo espaço para disputas políticas, denúncias e um clima de instabilidade que prejudica diretamente o futebol coral.

Um grupo de conselheiros tenta agora barrar a venda e convocar novas eleições, alegando vícios jurídicos e apontando problemas graves de gestão: atrasos salariais, corte de energia no estádio, dificuldades logísticas e até jogadores indo de táxi a partidas. O presidente Aderson Maia rebateu as acusações, atribuindo parte das críticas a opositores históricos da SAF e defendendo que a transição ainda será concluída.

Independentemente do lado que se escolha, é tudo desanimador. Um clube tradicional, com rica história no futebol cearense e brasileiro, vive um momento que deveria ser de planejamento e fortalecimento institucional, mas se vê consumido por disputas internas, vaidades, luta por interesses pessoais e desgastes públicos.

As notícias não apenas fragilizam o Ferroviário, mas também impactam o futebol local, que precisa de clubes fortes e bem administrados. Situações como esta, em que a política interna se sobrepõe ao futebol, seguem afastando os torcedores, minam a credibilidade e comprometem o futuro. É um cenário triste.

O Campeonato Brasileiro segue com 12 partidas atrasadas e sem datas marcadas, situação que atrapalha bastante a avaliação da classificação, seja na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. E os clubes seguem não exigindo da CBF um calendário melhor.

Vina demonstrou coerência na entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Ceará, nesta quarta-feira, protocolo que fez parte do rito de apresentação oficial ao clube, por mais que já tenha ocorrido o evento no aeroporto e no Castelão, diante do Flamengo.

Em diversas respostas, algumas provocadas até por perguntas repetidas, infelizmente, o jogador deixou claro ter noção exata do tamanho da responsabilidade neste retorno, sabedor que o torcedor vai cobrar boas atuações, gols e assistências.

Vina também revelou maturidade, aprendizado e felicidade genuína pela nova oportunidade. Ponto fundamental: mostrou disposição para colaborar com o trabalho do técnico Léo Condé e do grupo, independentemente de ser titular ou não. E aqui o ponto é realmente extremamente relevante. A atual diretoria de futebol e o treinador têm criado um ambiente em que o aspecto coletivo é muito mais valorizado do que o individual.

1. Com pouco espaço no Real Madrid, o atacante Rodrygo recebeu oferta oficial do Tottenham-ING. Valor: R$ 410 milhões (algo em torno de 65 milhões de euros).

2. Invicto na Série C desde o fim de maio, o Náutico soma cinco vitórias e três empates nas oito rodadas mais recentes. Técnico Hélio dos Anjos responsável direto pela boa fase.

3. CBF tem estudado a criação da Série E do Campeonato Brasileiro, algo que faria todo sentido para o tamanho do Brasil.



