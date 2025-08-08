Fortaleza: seis goleiros e um destino

Foto: Mateus Lotif/FEC Goleiro Helton Leite acertou contrato até o fim de 2026 com o Fortaleza

A tremenda imprevisibilidade de dois goleiros — o titular João Ricardo e o reserva Brenno — precisarem de cirurgia ao mesmo tempo é inquestionável e foi o que ocorreu no Fortaleza quando ambos se machucaram contra o Ceará.

Para complicar, a transição da comissão técnica estava em andamento e era preciso contratar alguém para a posição. Foi assim que chegou Vinicius Silvestre.

Inicialmente se apostou em Magrão como titular — até então terceiro goleiro — mas a insegurança apresentada em campo fez com que o técnico Renato Paiva escalasse Silvestre contra o Corinthians e, diga-se, ele foi bem em São Paulo.

Ocorre que, também durante o processo, Helton Leite tinha sido consultado e o negócio estava encaminhado, com anuência absoluta de Paiva. Leite já chegou e o quanto antes será o novo titular do Fortaleza, provavelmente já amanhã contra o Botafogo. E o detalhe: com grandes chances de não sair mais do time (basta corresponder ao potencial que tem), até porque João Ricardo não vive um bom 2025 e vai precisar de tempo para entrar em forma de novo.

Enquanto isso, Santos, o sexto goleiro profissional do Fortaleza, está no Athetico-PR, atuando na Série B por empréstimo, e sua volta não foi cogitada, apesar dele ter contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Seja como for, a chegada de Helton Leite deixou claro uma certa afobação da diretoria, além de outras certezas: Magrão e Vinicius Silvestre estão descartados como opções iniciais, enquanto João Ricardo e Brenno ganharam um forte concorrente.

Flamengo tem melhor média de torcedores da Série A

O único time da Série A com mais de 50 mil pagantes de média de público é o Flamengo. No total, o time levou 476.876 torcedores aos seus nove jogos. Para ser exato: 52.986 torcedores por partida.

A natural oscilação de Fonseca

João Fonseca confirmou na estreia do Masters 1000 de Cincinnati porque é a principal promessa do tênis brasileiro e tem o mundo olhando para seus jogos. Aos 18 anos, venceu de virada o chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 1, num jogo que retratou bem seu momento como venho insistindo aqui quando o assunto é tênis: talento de sobra, mas ainda em formação.

No primeiro set, foi visível a insegurança — errático, apressado, desconectado do jogo. Parecia sentir o peso da estreia, mas reagiu com maturidade. A partir do segundo set, passou a soltar a direita extremamente potente com mais convicção, encaixou seu ritmo e dominou os pontos com agressividade.

Fonseca ainda oscila, como é natural para alguém que está apenas começando no circuito, mas tem algo que não se ensina: personalidade. Esta temporada segue sendo de aprendizado, e partidas assim moldam seu crescimento. Na próxima rodada, o brasileiro está longe de ser favorito contra o espanhol Davidovich Fokina, número 19 do mundo e em grande fase.

Mais 3!

1. Darwin Núñez jogará no Al-Hilal. O clube árabe pagará ao Liverpool 53 milhões de euros (R$ 340 milhões).

2. O valor é pouco mais da metade do que os ingleses pagaram ao Benfica em 2022. A coleção de gols perdidos pelo uruguaio o desvalorizou.

3. Por falar em dinheiro — no caso, a falta dele — jogadores da Ponte Preta não treinaram ontem por atraso nos salários.



