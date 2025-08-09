Ceará e Fortaleza: rodada duríssima

Foto: Samuel Setubal Marllon e Brenno Lopes estarão em ação na rodada por Ceará e Fortaleza

A reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro impõe um desafio duplo às equipes cearenses neste fim de semana.

Ceará e Fortaleza encaram adversários complicadíssimos, donos de elencos mais caros e robustos, com consistência técnica superior. Mas o peso dos contextos de cada um na competição muda o cenário da responsabilidade. Explico.

O Fortaleza, dentro de casa, recebe o Botafogo, neste sábado. O time carioca perdeu espaço na luta pelo título da Série A, mas segue firme na Libertadores e na Copa do Brasil. Tem opções variadas, ótima condição física e soluções individuais.

O Tricolor, entretanto, não pode se dar ao luxo de perder pontos como mandante. Na zona de rebaixamento, a equipe de Renato Paiva precisa demais da vitória. Empatar no Castelão, neste momento, por exemplo, seria bastante ruim. A campanha é preocupante e, embora o desempenho em campo tenha nitidamente melhorado em relação aos jogos com Vojvoda, o crescimento na tabela é mais do que necessário também.

Já o Ceará tem uma missão ingrata: enfrentar o Palmeiras em São Paulo. Fora de casa, contra uma das equipes mais regulares e vitoriosas dos últimos anos, o time de Léo Condé pode tentar aproveitar a pressão enorme por causa da eliminação recente do elenco de Abel Ferreira para o Corinthians, na Copa do Brasil. O clima é dos piores, mas isso não o exime de compromisso com a competição, até porque o time paulista briga diretamente pelo título.

O Alvinegro tem conseguido manter uma campanha de meio de tabela, orbitando a zona intermediária, mas segue no limite. Um empate no Allianz Parque, por exemplo, está longe de ser um mau negócio, mas é relevante ter em mente que o desafio é ir além da resistência e tentar construir um resultado positivo com coragem e organização.

Foram marcados na Série A, após 168 jogos disputados até agora na competição, 382 gols, média de 2,2 por partida. Poderia ser bem melhor.

Sobre os seis goleiros do Fortaleza

A repercussão da coluna de ontem sobre os goleiros do Fortaleza trouxe novos elementos que ajudam a entender melhor as decisões recentes do clube, como apurei. Assim, considero necessário — e justo — retornar ao tema. A volta de Santos, emprestado ao Athletico, não seria positiva. O clima era desfavorável em razão da passagem anterior dele, quando não mostrou espírito coletivo. Já Magrão perdeu espaço. O entendimento era de dar oportunidade com a contusão de João Ricardo e Brenno, mas, com os erros em sequência, ele passou a não ser mais considerado como opção, podendo evoluir no futuro. Assim, o Fortaleza estava com dois goleiros machucados e apenas Vinicius Silvestre pronto, razão da chegada de Helton Leite (necessidade, não afobação). Hoje, na prática, o técnico Renato Paiva tem apenas dois arqueiros, enquanto aguarda os contundidos (João deve voltar antes do que Brenno).

1. Confronto do Floresta, neste domingo, contra o lanterna Tombense, é essencial na Série C.

2. Com 21 pontos, na nova colocação, o time precisa vencer para seguir firme na luta por vaga no G-8.

3. Não custa também torcer contra Brusque, Ypiranga e CSA, os times que estão imediatamente acima do Floresta na tabela.



