Coleção de prejuízos para Ceará e Fortaleza

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Dieguinho, volante do Ceará, em duelo contra o Palmeiras

No somatório frio da tabela do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza saíram zerados em uma rodada em que os prejuízos são comparados, contabilizados e muito lamentados. A matemática da derrota é a mesma, mas a maneira como se perde também pesa e precisa ser avaliada.

No domingo, em São Paulo, o Ceará foi competitivo e organizado defensivamente, especialmente no primeiro tempo. Abriu o placar com um golaço de Lourenço, mas cedeu a virada para o Palmeiras por 2 a 1. Derrota dura, porque era possível conseguir algo melhor. Enfrentar um adversário tecnicamente superior, longe de casa, exige margem de erro mínima e o Alvinegro não conseguiu sustentar o resultado.

Já o Fortaleza, no sábado, com um jogador a menos desde os cinco minutos, viveu um colapso no Castelão, diante de 30 mil pessoas e do Botafogo, um baque que extrapola os números e, se não curado e tratado logo, tem potencial para deixar marcas emocionais e de confiança. O time não conseguiu reagir e foi mal demais. Renato Paiva terá trabalho pela frente em todos as frentes possíveis porque o desafio de amanhã já é pela Libertadores, enquanto a equipe sofre na zona de rebaixamento, com o risco de queda aumentando a cada jornada.

Uma outra semelhança na rodada dos rivais: os torcedores de ambos reclamaram bastante das respectivas arbitragens, jurando que ambas foram tendeciosas e contaminaram os placares. Alguns lances foram realmente duvidosos nas partidas e penderam contra os cearenses, mas é mais produtivo olhar para a correção dos erros táticos e técnicos do que lamentar cenários que não voltam atrás.

O número que importa

Vitória do Floresta por 1 a 0, ontem - gol do ótimo zagueiro Ícaro - sobre o lanterna Tombense colocou o time com 24 pontos e na sexta posição da Série C. Mais um jogo em que o ataque sofreu para criar e a defesa foi soberana. É assim que tem sido a campanha histórica do time sob o comando de Leston Júnior, sem dúvida alguma, um dos três melhores treinadores da competição, ao lado de Helio dos Anjos, do Náutico, e Júnior Rocha, do Caxias.

Nada mais previsível do que a eliminação do Ferroviário para o ASA, no sábado. Fim de linha para a equipe na Série D após o 2 a 0 fora de casa - já tinha perdido no PV, semana passada - e sonho do acesso adiado mais uma vez.

Além da equipe alagoana ser muito superior ao elenco do Ferrão, o cenário de confusão administrativa imposto pelos dirigentes do clube e da SAF (que ainda não foi vendida oficialmente) terminou por complicar a situação do Tubarão em níveis absurdos. É bom que eles saibam que são responsáveis diretos, muito mais do que os atletas.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Ficar saudável em uma partida de tênis também é mérito e foi isso que João Fonseca conseguiu para derrotar Davidovich Fokina, no sábado, no ATP de Cincinnati.

2. O brasileiro foi bem no primeiro set, apesar da derrota parcial por 7 a 6, e se Fokina não tivesse abandonado por questões físicas, João estaria amargando a derrota.

3. Na terceira rodada, nesta segunda, um adversário surpreendente: Térence Atmane, francês, que bateu o favorito Flavio Cobolli, da Itália. Em tese, chave aberta e ótima chance para Fonseca. Só precisa aproveitar.



