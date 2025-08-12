Enfrentando tempos difíceis, Fortaleza muda o foco para a Libertadores

Foto: FÁBIO LIMA Técnico Renato Paiva estreia na Libertadores pelo Fortaleza

O cenário ruim do Fortaleza no Campeonato Brasileiro (apenas 15 pontos conquistados em 18 jogos) tornou a luta contra o rebaixamento o principal objetivo do clube na temporada, acima de qualquer outra questão.

Diante de tal contexto (o Tricolor precisa somar 30 dos 60 pontos restantes na Série A para ter mínimas chances de queda), eis que ressurge a disputa da Libertadores.

A competição é a mais relevante para qualquer time brasileiro, sonho de conquista de mil entre mil torcedores que apoiam as suas equipes no torneio internacional.

É nessa realidade complexa, responsabilidade criada pelo próprio Fortaleza com as atuações ruins, que a equipe tenta se recuperar encarando o Vélez Sarsfield, no jogo de ida das oitavas de final, nesta terça-feira, 12, no Castelão. Inicialmente, é fundamental tentar superar a falta de confiança atual — incluindo a goleada mais recente sofrida diante do Botafogo por 5 a 0 — para o time buscar pontos contra a equipe argentina.

Não há a menor dúvida que o técnico Renato Paiva tem direcionado assim o trabalho psicológico do grupo desde a derrota de sábado passado. Se os jogadores não conseguirem fazer essa desassociação, vai complicar muito. Além do controle mental, o Fortaleza vai precisar ajustar aspectos táticos e técnicos essenciais. Fica nítido que não falta vontade, mas a qualidade do jogo segue muito abaixo do potencial do elenco. Outro ponto: o aumento do nível de concentração dos atletas é obrigatório.

Vélez não anda bem das pernas também



Em 12 pontos disputados até agora no Campeonato Argentino (lá existe um torneio nacional por semestre), o Vélez somou só cinco pontos, com uma vitória (no primeiro jogo), dois empates e uma derrota.

A derrota, na quinta-feira passada (o time não jogou no fim de semana mais recente), foi para o San Lorenzo. Quem olha apenas o placar pode até pensar em um confronto equilibrado, mas passou muito longe. O Vélez foi completamente dominado, fez uma partida péssima sob todos os aspectos que se pense futebol, com apenas uma chance clara de gol, diante de 22 finalizações do San Lorenzo.

O ótimo goleiro Marchiori se destacou, disparadamente, como o melhor em campo, fazendo defesas cruciais para evitar uma goleada. Assim, a má fase do Vélez pode perfeitamente jogar a favor do Fortaleza — desde que o Tricolor saiba aproveitar os deslizes do adversário, evidentemente — até porque é muito melhor enfrentar uma equipe com problemas (e o Vélez também pode perfeitamente pensar assim).

Mais 3!

1. Entendo que o novo reforço para o sistema ofensivo do Ceará, Rodriguinho, concentra boas chances de ajudar no restante da temporada.

2. O atleta tem capacidade de atuar pelos lados e também ser um construtor, características necessárias para o técnico Léo Condé.

3. Por falar no técnico do Alvinegro, mais uma vez deu lição de serenidade contra o Palmeiras. Enquanto parte da torcida segue culpando a arbitragem, Condé fez questão de não transferir a responsabilidade para terceiros.



