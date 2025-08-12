Reforço necessário, Paulo Baya é ótima aposta do Ceará

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Atacante Paulo Baya comemora gol no Internacional x Fluminense, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Depois da contratação de Rodriguinho, o Ceará fechou acordo com Paulo Baya, atacante que teve um 2024 bastante positivo pelo Goiás. Foram 19 gols e seis assistências em 52 partidas atuando pela equipe verde, razão de ter motivado interesse do Fluminense.

Na equipe do Rio de Janeiro, em 2025, não conseguiu destaque - principalmente em razão da concorrência pesada, marcando dois gols e dando uma assistência, sendo reserva na maioria das partidas do ano - e agora tomou a decisão de mudar de clube, casando com o interesse do Alvinegro, precisando demais de atletas com as características ofensivas de Baya.

Jogador de lado de campo (geralmente atua pela esquerda, mas nada impede de ocupar espaços no lado oposto, dependendo da necessidade de Léo Condé), veloz e que ataca os espaços com intensidade e coragem, o atleta de 26 anos possui ótimas chances de ajudar bastante no restante da temporada.

O contrato é por empréstimo e seus direitos econômicos pertencem ao Primavera-SP.