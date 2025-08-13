Fortaleza e Vélez não merecem mais que 0 a 0

Foto: FCO FONTENELE O Fortaleza recebeu o Vélez na noite desta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores.

O empate sem gols entre Fortaleza e Vélez, ida das oitavas de final da Libertadores, foi um retrato adequado do momento das duas equipes: muita transpiração, mas pouquíssima inspiração ofensiva. Os dois times mostraram, nesta terça, porque têm convivido com problemas e críticas, especialmente na criação de jogadas de ataque, deixando claro que há muitas questões para se resolver.

É verdade: na primeira metade da etapa inicial, o elenco de Buenos Aires foi melhor (goleiro Helton Leite mostrou segurança e fez duas ótimas defesas), mas o Fortaleza conseguiu, após os 25 minutos, fechar mais os espaços defensivos e, na frente, incomodou o adversário com Prior e Breno Lopes, mas longe de ter um desempenho agudo.

No segundo tempo, o Vélez deixou claro que o empate estava ótimo e se fechou todo. Foi justamente aí que o Fortaleza mostrou incapacidade para pressionar o adversário, atuando sem intensidade e variação de jogadas. Assim, não fez por merecer algo melhor do que um empate sem gols, que deixa tudo aberto para a partida de volta.

Depois da contratação de Rodriguinho, o Ceará fechou acordo com Paulo Baya, atacante que teve um 2024 bastante positivo pelo Goiás. Foram 19 gols e seis assistências em 52 partidas atuando pela equipe verde, razão de ter motivado interesse do Fluminense. Na equipe do Rio de Janeiro, em 2025, não conseguiu destaque — principalmente em razão de concorrência pesada — e agora tomou a decisão de mudar de clube, casando com o interesse do Alvinegro, precisando demais de atletas com as características ofensivas de Baya, jogador de lado de campo, veloz e que ataca os espaços com intensidade. Ótima chance de ajudar bastante no restante da temporada.

Os oitos times restantes na disputa da Copa do Brasil já conhecem seus adversários. De um lado da chave, Cruzeiro x Atlético-MG e Corinthians x Athletico-PR. Do outro lado: Vasco x Botafogo-RJ e Fluminense x Bahia.

Ainda sobre a Copa do Brasil, entendo que o vencedor do clássico mineiro será finalista, com boas chances de encarar o Botafogo em dois jogos para ser o campeão. Mero palpite, afinal, a lógica do mata-mata, principalmente quando a coisa vai se afunilando, é justamente não ter lógica.

O que também não tem lógica é o Campeonato Brasileiro da Série A seguir com 12 jogos atrasados. É algo realmente impressionante, especialmente porque os confrontos sequer estão marcados pelo motivo de sempre: falta de datas. Quando se olha a tabela, há times com 17, 18 e 19 jogos realizados, contaminando de forma contundente as projeções de rebaixamento, título e classificação para competições internacionais. Ajustar o calendário para 2026 é a maior missão da nova diretoria da CBF e dos clubes. Será?

1. Com toda razão, o Real Madrid ficou indignado com a marcação do jogo Villarreal x Barcelona, pela 17ª rodada de La Liga, em Miami.

2. É bem óbvio que uma partida nos EUA interfere de maneira relevante, afinal, todas as equipes terão de jogar diante do Villarreal fora de casa, menos o Barcelona.

3. A inversão de mando — serão milhares de torcedores do Barça — não faz sentido e o Real pediu a proibição do confronto. Veremos os próximos capítulos.