Condé, enfim, ganha opções de ataque no Ceará

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Léo Condé em entrevista coletiva no Ceará

Já era hora. A tão aguardada janela de contratações finalmente começou a fazer sentido no Ceará. As alternativas de renovação do elenco no setor ofensivo agora oferecem ao técnico Léo Condé uma gama maior de possibilidades.

Até aqui, o treinador vinha convivendo com um elenco limitado, não apenas em qualidade (vários jogadores que não estavam rendendo saíram, casos de Rômulo, Lelê, Tubarão, João Vitor e Martínez), mas também em quantidade.

Com poucas opções no banco, as mudanças ao longo dos jogos raramente alteravam o rumo das partidas, tornando o time previsível e sem capacidade de reação.

Agora, o cenário começa a mudar. As chegadas de Vina, Paulo Baya e Rodriguinho oferecem a Condé um cardápio mais variado para a construção ofensiva, seja utilizando os atletas como titulares ou no decorrer dos confrontos. São três jogadores de características distintas, mas complementares, capazes de ampliar as possibilidades de esquema e dar ao Ceará aquilo que faltava: poder de fogo e repertório.

Vina é um velho conhecido e efetivamente concentra boa parte das expectativas positivas, mas será preciso ver seu atual potencial técnico assim que tiver o condicionamento físico ideal. Ele deixou claro preferir atuar como meio-campista chegando ao ataque, de frente para o gol, mas também se colocou como alternativa para jogar pelos lados.

Paulo Baya traz juventude e mobilidade, com drible e intensidade para quebrar defesas, com boa capacidade de finalização e passes decisivos. Foi assim no Goiás em 2024, como já avaliei ontem, com excelentes números. Já Rodriguinho também tem condição de ajudar, mas precisa trazer o futebol que apresentou no América-MG em 2023 e 2024, já que não teve espaço algum no Cruzeiro nesta temporada.

No meio, Zanocelo chega mais para qualificar a transição e dar mais consistência entre defesa e ataque. Não era uma posição prioritária, mas a diretoria de futebol entendeu como uma boa oportunidade sem custo de direitos econômicos envolvido.

Lógico que contratações não garantem sucesso automático, mas esses movimentos recentes foram positivos. Cabe agora aos jogadores mostrarem capacidade, além do técnico Léo Condé ter a leitura exata para integrar as peças. A campanha do Ceará na Série A o coloca na 12ª posição neste momento, com 22 pontos em 18 jogos, frequentando a zona de classificação para a Sul-Americana, mas o equilíbrio é muito grande e não existe conforto algum.

O número que importa: 27



O Fortaleza ganhou apenas 3 dos 27 jogos mais recentes que disputou, considerando todas as competições no período. São também 12 empates e 12 derrotas, com desempenho bastante ruim.

Mais 3!

1. Reta final da primeira fase da Série C. Faltam apenas três rodadas e o Floresta só depende de suas forças para seguir brigando pelo acesso.

2. Com 24 pontos, o time está em sexto (oito passam de fase). Pela ordem, restam dois jogos fora de casa (Confiança e Figueirense) e um como mandante (São Bernardo).

3. Na segunda fase, são dois quadrangulares, formados assim: primeiro, quarto, quinto e oitavo de um lado; segundo, terceiro, sexto e sétimo do outro.



