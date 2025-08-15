A nova Copa do Nordeste para 2026

Foto: João Gabriel Alves/CBF Taça da Copa do Nordeste

Em uma realidade de calendário extremamente apertado no futebol brasileiro, a fórmula de disputa da Copa do Nordeste para 2026 vai sofrer alterações. O assunto já está sendo discutido na Confederação Brasileira de Futebol, que prometeu, para o ano que vem, organizar melhor as datas de todos os torneios disputados pelas equipes brasileiras, incluindo os internacionais.

Entre diversas alternativas pensadas e estudadas até agora, a que mais tem agradado aponta para 20 clubes participantes, sendo três do Ceará e três da Bahia, além de dois dos outros sete estados envolvidos na competição. A pré-Copa do Nordeste, ao que tudo indica, deve ser encerrada, justamente pela impossibilidade do calendário.

Há duas possibilidades de distribuição das 20 equipes: quatro grupos com cinco clubes cada ou cinco grupos com quatro times. Após essa decisão, o sistema de classificação será formulado, assim como a decisão se os confrontos serão de ida e volta na primeira fase.

O que já está sedimentado é que a disputa da Copa do Nordeste não vai ocorrer mais paralelamente aos estaduais. Assim, o Campeonato Cearense, por exemplo, que vai seguir com as 11 datas e exatamente com o mesmo regulamento dos anos mais recentes (dois grupos de cinco times, com o primeiro colocado indo direto para as semifinais), começará em janeiro e será finalizado sem que partidas do Nordestão sejam marcadas até a final da competição

Isso significa, portanto, que as rodadas da Copa do Nordeste vão ocorrer concomitantemente ao primeiro turno das Séries A, B, C e D. Todas as definições finais dependem de um quebra-cabeça complexo: o calendário nacional, já congestionado, sofre forte pressão da Fifa e da Conmebol, que impõem datas obrigatórias para seleções e competições continentais. Há o receio de que, sem ajustes, a Copa do Nordeste perca ainda mais espaço e visibilidade do que tem ocorrido em 2025, já que a gestão passada da CBF cuidou mal do produto.

É relevante destacar que a decisão de manter a competição, mesmo com adaptações, é positiva. Existia um temor por diversos dirigentes de que a Copa do Nordeste fosse descontinuada, mas os jogos mobilizam torcidas e a competição é bastante importante sob todos os aspectos.

No fundo, a mudança é fruto de um dilema que o futebol brasileiro insiste em adiar: o calendário precisa ser repensado com critérios técnicos e comerciais claros. A Copa do Nordeste 2026 vai ocorrer e o que está em jogo não é apenas o formato, mas a essência de um torneio que, nos últimos anos, deu ao Nordeste um palco de protagonismo no cenário nacional.

O número que importa

Ao empatar com o Vélez, na terça-feira passada, o Fortaleza somou 24 pontos na sua participação total na história da Libertadores, segundo melhor nordestino no critério. O Bahia lidera com 38 pontos.

Mais 3!

1. Ceará e Fortaleza (contra Bragantino e Fluminense, respectivamente) jogam neste sábado, às 16 horas.

2. É aquele dia que a tabela formulada pela CBF mais atrapalha para secar o rival.

3. Seja como for, são confrontos complicados. O Flu é o sexto melhor mandante e o Bragantino é o quinto melhor visitante.