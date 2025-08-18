Contratação discreta, impacto enorme: o momento de Galeano no Ceará

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Galeano comemora um de seus gols contra o Cruzeiro

No futebol, algumas histórias chamam a atenção justamente pela ausência de holofotes. É o caso de Galeano, atacante do Ceará, que chegou em 2025 sem badalação, mas hoje se tornou peça-chave do elenco alvinegro.

Com nove gols e três assistências na temporada, o jogador não apenas entrega números expressivos, mas também exibe atributos técnicos e táticos que o transformaram em um dos homens de confiança de Léo Condé. Sua dedicação à marcação, aliada à intensidade (já são 37 partidas), dá equilíbrio ao time pelo lado direito e amplia as opções ofensivas.

Galeano é uma das melhores contratações do Ceará na temporada e representa o tipo de atleta que se molda às necessidades coletivas, menos preocupado em brilhar sozinho e mais empenhado em elevar o nível da equipe. De quebra, vai se destacando individualmente.

Em tempos de contratações caras e expectativas muitas vezes frustradas, ver um jogador despontar dessa forma reforça a importância da análise de desempenho na hora de olhar para o mercado, das metas fora e dentro de campo, além de observar o desempenho no dia a dia. Hoje, ele é símbolo de eficiência, entrega e adaptação – virtudes que sustentam o bom momento.