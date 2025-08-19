Fortaleza busca fazer história na Libertadores e amenizar crise na Série A

Foto: Thiago GADELHA / AFP Goleiro Helton Leite deve ser titular do Fortaleza diante do Vélez

O Fortaleza chega ao seu jogo mais importante da temporada, nesta terça-feira, contra o Vélez, em meio a um contraste e tanto. No Campeonato Brasileiro, o time amarga a zona de rebaixamento, acumulando atuações frágeis e apenas 15 pontos em 57 disputados. Precisa somar 30 pontos nos 57 que restam (19 partidas) para se ver livre da Série B sem depender de ninguém. Não é fácil.

Ainda assim, o Tricolor encara hoje um duelo eliminatório pela Libertadores, diante do Vélez, na Argentina, em que pode escrever um capítulo histórico: a vaga nas quartas de final da principal competição internacional do continente, algo que jamais ocorreu e seria importante demais para clube e torcida.

Apesar de toda a contradição e da enorme preocupação na Série A, passar na Libertadores (o 0 a 0 na ida mantém o confronto imprevisível) e ficar entre os oito melhores guarda potencial para um aumento significativo na confiança e no trabalho de Renato Paiva, que tenta impor um novo momento tático ao elenco, mas ainda está bem longe de ser suficiente para ganhar jogos e mudar a realidade, até porque erros individuais e coletivos não estão cessando. Já uma eventual eliminação vai reforçar o momento ruim, mas ao mesmo tempo colocará o time centrado apenas no mais importante objetivo: não ser rebaixado.

Galeano: grande acerto do Ceará

Com 12 participações em gols pelo Ceará (são nove tentos e três assistências), o atacante Galeano tem se mostrado um dos grandes acertos da diretoria de futebol do clube para a temporada 2025.

Ainda sobre Galeano, o futebol guarda diversas histórias boas como a dele, principalmente pela ausência de holofotes quando do seu anúncio, no fim de 2024. E não são apenas os números positivos no ataque que chamam atenção. O jogador tem mostrado muita disposição tática, ajuda nos setores de marcação e se tornou um dos homens de confiança de Léo Condé. Sua dedicação aliada à intensidade (já são 37 partidas), dá equilíbrio ao time pelo lado direito e amplia as opções ofensivas.

Em tempos de contratações caras e expectativas muitas vezes frustradas, ver um jogador despontar desta forma deixa evidente a importância da análise de desempenho na hora de olhar para o mercado

