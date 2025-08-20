Fortaleza: erros, derrota e eliminação na Libertadores

Foto: Juan Mabromata / AFP Fortaleza parou nas oitavas de final da Libertadores 2025

Todo mundo sabia: o Vélez iniciaria o jogo diante do Fortaleza, nesta terça-feira, fazendo pressão e sufocando a defesa do Tricolor para abrir o placar o quanto antes. E conseguiu logo aos sete minutos, com Carrizo, falha defensiva grave em bola pelo alto. Ainda no primeiro tempo, Deyverson colaborou ainda mais com a equipe argentina e entregou um contra-ataque para o Vélez fazer o segundo gol, anotado pelo melhor em campo, Gálvan. Ali, aos 28 minutos, a eliminação da Libertadores estava decidida.

Apesar da luta — e da bola na trave do bom Prior, melhor do time — a falta de capacidade coletiva de reação era nítida. Renato Paiva mexeu ofensivamente, mas o esquema ficou mais confuso. Agora é tentar não cair na Série A.

Semifinal decisiva do Nordestão: Bahia x Ceará

Quarta-feira de jogo grande em Salvador para Ceará e Bahia. Encontro único sempre tem uma carga dramática extra, ainda mais para decidir quem avança à final da Copa do Nordeste. É um confronto importante demais, que carrega a tradição de dois grandes clubes da região, mesmo em um torneio marcado por datas espaçadas e perda de ritmo, mas o peso e a rivalidade da competição seguem.

Para o Ceará, o desafio é duplo: enfrentar um adversário qualificado fora de casa e lidar com desfalques importantes, especialmente Marcos Victor e Matheus Bahia — além de não poder contar com os reforços contratados recentemente. A pressão é natural, mas o bom momento do Alvinegro na Série A não o coloca como coadjuvante, pelo contrário, ainda que o Bahia tenha um investimento astronômico do grupo City.

O sistema defensivo do elenco de Léo Condé tem sido o destaque do ano e uma boa atuação na Fonte Nova será determinante diante da força ofensiva do Bahia, que vive um momento bastante positivo, quarto colocado da Série A, com 33 pontos em 18 jogos.

Floresta luta por vaga na segunda fase da Série C



O Floresta manteve a sexta colocação da Série C, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. Na segunda-feira passada, o Ypiranga, que poderia ganhar a posição da equipe fortalezense, apenas empatou em casa contra o Botafogo-PB.

Ainda sobre a terceira divisão, cinco times já estão classificados para a segunda fase: Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo. Restam três vagas para a formação dos dois quadrangulares.

Impedimento semiautomático no Brasil?

Presidente da CBF, Samir Xaud confirmou o uso do impedimento semiautomático a partir do ano que vem, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Copa do Brasil. É uma medida urgente e necessária para o futebol brasileiro, que vale todo o investimento. Quantos gols já foram anulados — ou validados — por decisões completamente duvidosas? Com agilidade e precisão, o cenário tende a ser bem melhor.

Vojvoda no Santos?



1. Juan Pablo Vojvoda apareceu no noticiário do Santos como uma das opções para assumir a equipe após a demissão de Cléber Xavier.

2. A diretoria do clube tem Jorge Sampaoli como primeiro nome da lista, até pelo apoio do torcedor.

3. Evidente que cada profissional tem seus próprios critérios, mas não vejo como boa opção para Vojvoda começar um novo trabalho tendo como missão salvar do rebaixamento um time em crise administrativa e técnica.



