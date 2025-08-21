Ceará: falha defensiva crucial no fim acaba em eliminação no Nordestão

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Gol no fim evitou definição do finalista nos pênaltis

Quando tudo indicava a disputa de pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia aproveitou falha defensiva grave do Ceará nos segundos finais e garantiu passagem para decidir o título, gol de Tiago para confirmar o 1 a 0. No primeiro tempo, o Alvinegro se mostrou organizado na defesa e conseguiu até se proteger bem, principalmente porque o rival mostrava bastante qualidade na troca de passes, enquanto a equipe de Condé simplesmente não conseguia ficar com a posse de bola. Quando retomava, perdia quase que imediatamente, por isso o volume ofensivo do time da casa foi muito maior. Na segunda etapa, o Ceará voltou diferente, dominou as ações, sofreu bem menos, mas pouco finalizou, algo problemático. E a falha coletiva no fim da partida acabou penalizando o time com a eliminação.

Fortaleza tem cenário bem difícil na Série A

É tenso o cenário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro quando se projeta o que a equipe precisa fazer para escapar do rebaixamento. Faltam 19 partidas e, segundo a projeção do Departamento de Matemática da UFMG, a meta realista para fugir da queda, hoje, é alcançar 45 pontos - marca que, neste momento, garante apenas 1% de risco. Isso significa que o Tricolor precisará de pelo menos 10 vitórias nesse período, um desafio imenso para um time que, em 46 jogos no ano, venceu apenas 13 e perdeu 20.

O aumento da preocupação não é apenas por causa da matemática, mas o desempenho em campo chama atenção. Depois da derrota contra o Vélez, o técnico Renato Paiva mostrou de forma evidente tal cenário na entrevista coletiva, citando que será difícil escapar com o futebol mostrado em Buenos Aires.

O time tem jogado mal, com defesa vulnerável, meio-campo desorganizado e ataque pouco produtivo. Os setores não conversam, jogam espaçados e os erros individuais seguem ocorrendo sem trégua. Sob o comando do português, não dá pra negar: os quatro primeiros confrontos trouxeram alguma reação e os próprios jogadores falaram sobre isso abertamente, mas nos quatro compromissos recentes a equipe voltou a repetir problemas básicos, sem intensidade e sem soluções coletivas.

Claro, já houve casos de times que se salvaram com menos de 40 pontos na Série A no atual regulamento, mas o Fortaleza não pode contar com o imponderável. O objetivo precisa ser traçado com clareza: 45 pontos. Outro aspecto fundamental é estar ciente da não existência de fórmula mágica. Apesar de tudo, a serenidade é crucial. É hora de unidade, de encontrar soluções rápidas (talvez os novos contratados) e de resgatar a competitividade que sempre marcou a equipe. O desafio é gigantesco e a mudança de postura imprescindível.

Brasileirão com "apenas" 11 jogos atrasados



Com a realização do jogo entre Juventude x Vasco, ontem, ainda restam 11 partidas atrasadas no Campeonato Brasileiro, entre elas Fluminense x Ceará e Atlético-MG e Fortaleza.

Mais 3!

1. Kaio Jorge, do Cruzeiro, já tem 14 gols, atual artilheiro da Série A, que passou da metade agora.

2. O número é altíssimo na comparação com o ano passado, quando os artilheiros foram Yuri Alberto, pelo Corinthians e Alerrandro, pelo Vitória, ambos com 15 gols em 38 rodadas.

3. Em 2023, o artilheiro foi Paulinho, então do Atlético-MG, com 20. Já em 2022, Cano brilhou pelo Fluminense, marcando 26 tentos.



