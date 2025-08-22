Reformulacao no elenco do Fortaleza e tentativa final de evitar a queda

Foto: FÁBIO LIMA Renato Paiva: preocupação nítida com o momento do Fortaleza

O Fortaleza vive um ponto crítico no Campeonato Brasileiro, e a reformulação liderada pelo técnico Renato Paiva é a chance final para a equipe se salvar do rebaixamento.

Com apenas uma vitória em oito jogos desde que assumiu a equipe, Paiva não tem escondido a frustração com o rendimento do time e suas medidas anunciadas ontem - afastamento de jogadores, enxugamento do elenco e utilização imediata das novas contratações - deixam claro o diagnóstico.

Assim, o movimento precisa dar certo, até porque não existirá mais tempo para reverter o quadro. É agora ou agora, sob pena da Série B ser realidade na próxima temporada.

Além das decisões do técnico em relação ao elenco (Deyverson, Zé Welison, Magrão, Martinez, Rodrigo e Ryan Guilherme) não jogam mais com ele e outros atletas serão afastados), o próprio precisa definir uma ideia de jogo e executar um padrão o quanto antes. São soluções táticas ainda não mostradas.

É inegável: cada decisão tem um peso enorme e comissão técnica e diretoria estão falando a mesma língua, tentando as correções possíveis e investindo. É necessário somar pontos rapidamente. A conta é simples e repito o que venho escrevendo desde a derrota para o Fluminense: vencer dez dos 19 confrontos restantes e chegar aos 45 pontos deve ser a meta.

O número que importa

Nos 189 jogos disputados na Série A até agora, 39 gols foram marcados em cobranças de pênalti. Total de tentos da competição está em 448, média de 2.37 por partida.

Barbárie em Avellaneda

O que ocorreu em Avellaneda, no duelo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana, na quarta, foi um espetáculo de barbárie que expôs, mais uma vez, o fanatismo doentio que corrói o futebol, usado como pano de fundo para torcedores criminosos (sim, é possível ser torcedor e criminoso ao mesmo tempo).

Pedras, linchamentos, fogo, barras de ferro, esfaqueamentos, bombas improvisadas e pânico transformaram o estádio em um cenário de crimes. Não há justificativa: o esporte deveria ser espaço de encontro e festa, mas se tornou refém da irracionalidade e da violência naturalizada, retrato da sociedade.

O desastre não é exceção. Resulta de protocolos de segurança falhos, falta de inteligência policial, omissão de dirigentes de clubes e da Conmebol, além do fanatismo. Não basta prender e depois soltar os responsáveis; instituições precisam ser responsabilizadas. A Conmebol não tem como seguir inerte, clubes devem ser punidos exemplarmente e autoridades tratar jogos de risco com rigor especial.

Mais do que punições, é preciso mudar a cultura que associa futebol e violência. Medidas como cadastros biométricos que funcionem, punição individual justa e protocolos binacionais são urgentes. O que ocorreu na Argentina é mais um entre tantos alertas: ou se rompe o ciclo grotesco, ou o futebol continuará sendo sequestrado pelo ódio.

Mais 3!

1. A mexicana Jacqueline Ovalle agora é a contratação mais cara da história do futebol feminino.

2. O Orlando Pride, onde joga a brasileira Marta, comprou os seus direitos econômicos, que eram do Tigres-MEX, por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões).

3. Os números da atacante são absurdos: 136 gols e 103 assistências em 294 jogos.



