Quais os problemas que Ceará e Fortaleza podem enfrentar na rodada

Foto: Samuel Setubal ￼CEARÁ venceu o Grêmio no primeiro turno, no Castelão

Confronto fora de casa diante de um adversário enorme, mas tentando sair da má fase. É isso que o Ceará tem pela frente contra o Grêmio, neste sábado noturno de Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha vive a tensão de até a rodada passada estar muito perto da zona de rebaixamento, mas ganhou ânimo depois de vencer o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na rodada passada. Certamente vai com tudo para cima do Alvinegro, que precisa ter como norte a atuação no segundo tempo contra o Bahia, procurando trabalhar a bola e chegar ao ataque como visitante, e não apenas se defendendo e entregando a bola para o adversário. O Grêmio, atuando diante do seu torcedor, somou 15 dos 23 pontos que tem no torneio.

Já o Fortaleza, com uma formação certamente inédita e que desperta muita curiosidade após as dispensas e contratações efetivadas durante a semana, encara o bom Mirassol. A equipe do interior paulista joga leve, sem pressão, especialmente porque já tem 28 pontos em 18 jogos e, longe de seus domínios, também dá um trabalho enorme. A competência tática do técnico Rafael Guanaes é um dos seus principais trunfos.

Já o Tricolor vive exatamente o oposto: entra extremamente pressionado no domingo. Controlar os nervos em campo vai ser tão fundamental como ter bom desempenho no Castelão, coisa rara na temporada. Renato Paiva está com carta branca e encontrar soluções rápidas é a sua maior missão para a partida. Não vencer será um problema enorme.

Penúltima rodada de Série C

Entre hoje, amanhã e segunda, dez jogos serão realizados pela Série C, penúltima rodada da primeira fase. Pelo andar da carruagem, novas vagas para a segunda fase devem ser preenchidas (cinco dos oitos times já estão garantidos), assim como confirmações de alguns rebaixamentos.

Ainda sobre a terceira divisão, o Floresta tem chance de garantir vaga antecipadamente com uma vitória sobre o Figueirense, neste sábado, mas vai depender de outros resultados. O time de Santa Catarina briga desesperadamente contra o rebaixamento. Confronto dramático.

Já viu? *

Rise. A trajetória da família Antetokounmpo, imigrantes nigerianos que enfrentaram enormes dificuldades na Grécia até verem os filhos (entre eles, Giannis, astro do Milwaukee Bucks), alcançarem a NBA, melhor basquete do mundo, é o tema principal do filme, com cerca de duas horas. A história é um retrato de perseverança e resistência contra a exclusão e como o esporte tem capacidade de mudar vidas. Onde: Disney Plus

Chelsea mostra força de campeão mundial



1. Vitória do Chelsea ontem, na segunda rodada da Premier League (5 a 1 sobre o West Ham), teve participação direta dos brasileiros.

2. João Pedro brilhou com um gol e duas assistências, enquanto Estêvão colaborou com uma assistência.

3. O time azul tem um elenco bom demais, como ficou evidente no título mundial. Ganhar a Premier League, entretanto, é bem mais difícil, até porque a concorrência é pesadíssima, mas o Chelsea está muito na briga.



