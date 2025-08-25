O que significam a derrota do Fortaleza e o empate do Ceará

Foto: Samuel Setubal ￼JOGADORES do Fortaleza lamentam derrota para o Mirassol

O cenário complicadíssimo do Fortaleza para não ser rebaixado tem mais relação com o nível de atuação a cada rodada do que com a matemática, já que ainda é possível escapar da Série B. Mais uma vez a equipe deixou muito a desejar e foi derrotada pelo Mirassol, no Castelão, por 1 a 0. O time do interior de São Paulo é mais bem treinado, mais entrosado e mais inteligente taticamente, além de ter atletas em ótima fase. Sair vitorioso não foi surpresa, portanto. Também não foi surpreendente, em todos os setores do campo, a ruim produção do Tricolor. Uma escalação inédita, com jogadores inseguros, errando demais individual e, claro, coletivamente. A única coisa que não falta aos atletas é luta, mas apenas isso, definitivamente, não basta.

O empate sem gols do Ceará contra o Grêmio, no sábado, destinou um ponto importante para o Alvinegro na tabela de classificação. Foi uma partida em que os sistemas defensivos levaram vantagem e quando as chances apareceram, os goleiros Bruno Ferreira e Volpi estavam extremamente atentos e não cometeram erros.

As chances mais agudas foram do Tricolor, mas o time de Léo Condé também conseguiu construir ofensivamente, especialmente na comparação com a derrota para o Bahia, na semifinal da Copa do Nordeste.

Fora de casa o Ceará ainda precisa evoluir bastante, especialmente quando tem a bola, mas o segundo tempo em Porto Alegre mostrou uma equipe com mais capacidade de construção ofensiva, atacando em bloco quando recuperava a posse e mais organizada para chegar ao gol adversário.

O número que importa: 26

Após 20 partidas disputadas na Série A, o Ceará soma 26 pontos, aproveitamento de 43%. É uma campanha que, se mantida, o coloca com totais possibilidades de vaga na Sul-Americana para o ano que vem e o mantém afastado da briga contra o rebaixamento, mas o equilíbrio do torneio não permite relaxamento algum.

Floresta se complica na Série C

A derrota do Floresta para o Figueirense, no sábado, por 1 a 0, complicou a chance de classificação da equipe para a segunda fase da Série C. Ainda dá, evidentemente, mas o time entrará na rodada final, sábado que vem, já fora do G-8 e não vai depender apenas de suas forças para avançar.

Insisto que o trabalho de Leston Júnior é muito bom, especialmente por ter um dos elencos mais baratos da competição, mas ofensivamente a produção tem deixado a desejar justamente quando seria mais necessário para chegar longe no torneio e brigar por vaga na Série B. De toda forma, caso vença o São Bernardo, pode sobrar uma vaga para um dos quadrangulares finais.

Boa solução da CBF pro calendário

1. Decisão inteligente da CBF mudar o calendário do futebol neste segundo semestre. A Série A acabaria perto do Natal e agora será encerrada em 7 de dezembro.

2. Como São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os brasileiros na Libertadores e foram eliminados da Copa do Brasil, foi possível adiantar as partidas do Brasileirão e adiar para o fim de dezembro as finais da Copa do Brasil.

3. Assim, se um dos três for campeão da Libertadores, poderá se preparar para a Copa Intercontinental da Fifa, que ocorre no mesmo mês.



