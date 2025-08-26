Ceará tem a segunda melhor defesa como mandante da Série A

Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC Zagueiros Marllon e Willian Machado em treino do Ceará no Carlos de Alencar Pinto

O Ceará continua ancorado no setor de defesa para sustentar a campanha atual na Série A. É aquela história: em um campeonato marcado pelo equilíbrio e com margens curtas de pontos, segurar os adversários tem sido a arma mais confiável do time de Léo Condé, atuando com extrema obediência tática e comprometimento no combate, incluindo os atacantes.

Os números confirmam: como mandante, o Alvinegro tem a segunda melhor defesa, com apenas sete gols sofridos, atrás apenas do Flamengo, que tomou dois (o Palmeiras também sofreu sete tentos em casa). Ao mesmo tempo, o setor ofensivo ainda precisa evoluir. São dez gols marcados em casa, desempenho que o coloca apenas acima de Sport e Juventude no recorte.

Na classificação geral (o time soma 26 pontos, está na décima colocação, com 43% de aproveitamento), o retrato é semelhante. O Ceará aparece como o quarto pior ataque (19 gols), mas compensa com a sexta melhor defesa da competição (tomou também 19). Essa diferença explica a campanha até aqui e mostra onde o sistema de jogo é mais forte, mas deixa claro que é preciso mais agressividade e criatividade no último terço do campo.

Lógico que as recentes contratações apontam para uma tentativa de corrigir esse desequilíbrio e aí que será preciso entrar o trabalho tático do treinador. Se as conexões ofensivas conseguirem fluir melhor, o Ceará tem todas as condições de se manter ainda mais firme na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana, até porque tudo indica que a boa proteção defensiva seguirá constante.