Jean Lucas na seleção é justo e simbólico para a região Nordeste

Foto: Letícia Martins/EC Bahia ￼JEAN Lucas, volante do Bahia, durante jogo contra o Corinthians

Há vários bons motivos que explicam a convocação de Jean Lucas para a seleção brasileira, e aqui vale detalhar cada um deles. O meio-campista do Bahia é o sexto jogador do Nordeste a ser chamado neste século, juntando-se a Leomar (Sport), Dudu Cearense (Vitória), Douglas Santos (Náutico), Diego Souza (Sport) e Nadson (Vitória). Foram oito anos de espera até que um atleta da Região voltasse aos holofotes.

O contexto torna essa convocação bastante simbólica. Pela primeira vez na Série A de pontos corridos, cinco clubes nordestinos estão no torneio — Bahia, Ceará, Sport, Fortaleza e Vitória —, mas não é um cenário uniforme na temporada: enquanto o Bahia briga na parte de cima e o Ceará faz campanha sólida de meio de tabela, os outros três sofrem na luta contra o rebaixamento. Ou seja, não se trata de um momento coletivo brilhante.

Neste sentido, o Bahia é a grande referência em 2025. O clube ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, tem uma SAF bem estruturada, e mudou de patamar competitivo e econômico completamente. Dentro deste ambiente, Jean Lucas se transformou em protagonista — individual e coletivamente — porque é daqueles jogadores raros que atacam e defendem bem.

Tem visão de jogo, capacidade de dar velocidade também nas extremidades e é peça-chave com Rogério Ceni, que soube potencializar demais as suas virtudes, especialmente para entrar na área. Já são 15 gols pela equipe, marca que ele jamais tinha alcançado.

Ser chamado defendendo um clube do Nordeste é raro, e sinaliza que Ancelotti está de olho. Para a torcida do Tricolor, a convocação de Jean Lucas é motivo de orgulho, além de ser um marco importante para a Região, com a chancela do trabalho de Ceni, do clube, da SAF e do restante do elenco.

Doze convocados da Premier League (agora são 11)



Inicialmente, entre os 25 convocados por Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, 12 jogavam na Premier League. Com o corte do Joelinton, machucado — Jean Lucas entrou justamente no seu lugar — agora são 11. Ainda assim, é disparadamente o campeonato que mais cedeu atletas. Não por acaso, o melhor tecnicamente do planeta.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Queda de Fonseca no US Open



1. João Fonseca foi eliminado do US Open por um adversário melhor (22 do ranking mundial) e o que determinou a vitória de Tomas Machac foi ter jogado extremamente bem nos momentos decisivos. Isso faz toda diferença no tênis.

2. Foi um 3 a 0 em que João teve quatro oportunidades para quebrar o serviço do adversário e não conseguiu nenhuma vez. Já Machac aproveitou três das seis chances, fechando o jogo em 7-6, 6-2 e 6-3.

3. Como a expectativa em relação ao desempenho do brasileiro, que acabou de fazer 19 anos, segue alta — e ele fez por merecer e não se escondeu da responsabilidade — evidentemente que há uma frustração geral, mas é totalmente parte do processo e essa temporada, por mais que seja um enorme clichê, é de aprendizado.



