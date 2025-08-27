Solidez defensiva do Ceará sustenta campanha na Série A

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO ￼GOLEIRO Bruno Ferreira é um dos pilares defensivos do Ceará em 2025

O Ceará continua ancorado no setor de defesa para sustentar a campanha atual na Série A. É aquela história: em um campeonato marcado pelo equilíbrio e com margens curtas de pontos, segurar os adversários tem sido a arma mais confiável do time de Léo Condé, atuando com extrema obediência tática e comprometimento no combate, incluindo os atacantes.

Os números confirmam: como mandante, o Alvinegro tem a segunda melhor defesa, com apenas sete gols sofridos, atrás apenas do Flamengo. Ao mesmo tempo, o setor ofensivo ainda precisa evoluir. São dez gols marcados em casa, desempenho que o coloca apenas acima de Sport e Juventude no recorte.

Na classificação geral (o time soma 26 pontos, está na décima colocação, com 43% de aproveitamento), o retrato é semelhante. O Ceará aparece como o quarto pior ataque (19 gols), mas compensa com a sexta melhor defesa da competição (tomou também 19). Essa dicotomia explica a campanha até aqui e mostra onde o sistema de jogo é mais forte, mas deixa claro que é preciso mais agressividade e criatividade no último terço do campo.

Lógico que as recentes contratações apontam para uma tentativa de corrigir esse desequilíbrio e aí que será preciso entrar o trabalho tático do treinador. Se as conexões ofensivas conseguirem fluir melhor, o Ceará tem todas as condições de se manter ainda mais firme na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana, até porque tudo indica que a boa proteção defensiva seguirá constante.

Flamengo tem 44 gols, 10 a mais que segundo melhor ataque

Depois do 8 a 0 sobre o Vitória (é até estranho escrever tal placar), o líder Flamengo chegou aos 44 gols na Série A, disparadamente o melhor ataque. O segundo mais positivo, do Cruzeiro, tem 34.

Vojvoda desembarca no Santos

A repercussão da entrevista coletiva de apresentação de Vojvoda no Santos foi extremamente positiva entre os torcedores e os jornalistas que cobrem a equipe da Vila. O argentino mostrou simpatia, confiança, se colocou completamente ao lado de Neymar e não fez questão alguma de esconder a emoção, principalmente ao falar da família e de como o pai estaria orgulhoso por vê-lo treinando o time de Pelé.

Vai ser bastante interessante acompanhar o primeiro trabalho de Vojvoda no Brasil após os mais de quatro anos no Fortaleza. Ele chega como a esperança fundamental para salvar o Santos do rebaixamento, mas se os resultados não vierem a curto prazo, é óbvio que toda essa impressão favorável rapidamente vai se transformar em pressão. O elenco está longe de ser ruim e precisava muito de um treinador competente.

Mais 3!

1. Com a impossibilidade de enfrentar adversários mais fortes da Europa por causa do calendário do futebol do Velho Continente, a CBF marcou dois amistosos na Ásia para a seleção brasileira, ainda neste ano.

2. Os jogos serão no mês de outubro, contra a Coreia do Sul e o Japão. Diante das circunstâncias, são adversários interessantes.

3. Ambos estão acostumados a disputar a Copa do Mundo, estão classificados para 2026, por sinal, e têm bons jogadores, podendo exigir bastante da equipe de Ancelotti.



