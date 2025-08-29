Ceará x Juventude: ganhar é inegociável

Há partidas no Campeonato Brasileiro que são obrigatórias para somar três pontos, fundamentais quando se pensa no objetivo de um clube na competição.

É justamente o caso do Ceará diante do Juventude, amanhã, no Castelão, certamente com bom público. Não, não se trata de menosprezo algum ao adversário — toda partida tem sua história e estamos falando de futebol — mas o cenário não deixa dúvidas e precisa ser encarado de maneira objetiva.

O time gaúcho luta desesperadamente contra o rebaixamento, soma números alarmantes como visitante - são 29 gols sofridos longe de Caxias - e carrega a pior campanha fora de casa.

Em busca de segurança na tabela, de manter uma temporada sem sobressaltos e vaga na Sul-Americana, o Ceará vai precisar se impor no gramado, com segurança e protagonismo no ataque. Não se trata apenas de aproveitar a fragilidade do rival, mas de assumir a responsabilidade de vencer e entrar em campo com tal disposição.

Claro que o equilíbrio é essencial. A obrigação de vencer não pode se transformar em ansiedade ou nervosismo, como ocorreu na derrota para o Mirassol, por exemplo, quando o time tentou quase 70 cruzamentos. Mas é inegável que o Alvinegro tem, em casa, diante de um adversário com muitos problemas, a chance de dar mais um passo firme na campanha.

Como mandante, até agora, o Ceará soma 17 pontos em 30 disputados, a oitava melhor campanha no geral. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

O número que importa

Na atual Copa do Nordeste sub-20, dois clássicos estaduais nas semifinais vão decidir os finalistas. De um lado, Ceará e Fortaleza. Do outro, Bahia x Vitória. A competição não era disputada desde 2021.

Gustavo Mancha precisou de pouquíssimos jogos pelo Fortaleza para chamar atenção do mercado nacional e internacional. O talento do jovem de 21 anos era visível. No total, foram apenas 25 partidas pelo Tricolor, que resolveu negociá-lo com o Olympiacos, da Grécia. O clube do Pici mantém 15% dos 70% dos direitos econômicos que tinha do jogador e, em troca, recebe cerca de R$ 20 milhões. Não é uma escolha fácil vender um atleta com tanta qualidade. Se ele ficasse mais tempo, as chances de seguir dando retorno técnico e se valorizar seriam boas, mas também dá para entender os riscos de não querer perder uma boa proposta, ainda mais quando o jogador também aceita e quer ir embora.

Mais 3!

1. O ponto chave da boa vitória de Bia Haddad (6-1 e 6-4), nesta quinta, no US Open, foi o equilíbrio. Além de ter sacado muito bem, a brasileira teve apenas 14 erros não forçados, contra 31 - muita coisa - da suíça Golobic.

2. Bia tem tido um ano difícil, deixando claro que há problemas importantes no aspecto mental, com mais derrotas do que vitórias, mas segue bem no ranking mundial, afinal, é a 22 do mundo.

3. Ir longe no US Open é fundamental, porque ela defende muitos pontos do ano passado, quando alcançou a fase de quartas de final. Pela frente, agora, a grega Maria Sakkari, que jamais venceu Bia nos quatro confrontos que tiveram.