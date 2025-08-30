Fortaleza: a má fase exige serenidade

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC ￼MATHEUS Pereira, do Fortaleza, durante jogo contra o Mirassol

Pode até parecer paradoxal quando nada dá certo, mas o momento delicado do Fortaleza na Série A exige calma de dirigentes, atletas e comissão técnica. Com apenas 15 pontos em 20 jogos, a equipe está na zona de rebaixamento, lidando com a recente mudança de treinador, trocas e afastamentos importantes no elenco, atuações táticas confusas e rendimento individual ruim. A falta de confiança é visível e nada parece se encaixar. Neste domingo, o desafio é enfrentar o Internacional, em Porto Alegre, adversário que também vive momento conturbado, é o sexto pior mandante da competição e tem o técnico Roger Machado na berlinda. A pressão no Beira-Rio não vai escolher lado.

É natural que a ansiedade tome conta diante de um cenário tão preocupante para o Tricolor, inclusive porque o time é o segundo pior visitante do torneio. Porém, é importante compreender que a situação não mudará de repente.

Para retomar a confiança e a regularidade, é necessário, além do trabalho de Renato Paiva começar a dar resultado, que o time tenha serenidade e encontre inteligência emocional nos mínimos detalhes em campo.

A combinação de fragilidade do Fortaleza como visitante e o desempenho ruim do Inter em casa torna o confronto imprevisível. O Colorado também tem atuado com os nervos à flor da pele, por mais que seu elenco seja formado por excelentes jogadores. O cenário, portanto, é ainda mais crucial porque uma vitória ou um empate guardam potencial para o Fortaleza ao menos se mexer na tabela.

O Fortaleza é uma das três equipes no Campeonato Brasileiro que ainda não ganharam fora de casa. Além do Tricolor, Vitória e Juventude. Nos nove jogos que fez como visitante, o Tricolor empatou quatro e perdeu cinco, saldo de negativo de 11 gols.

Jogo decisivo para o Floresta na Terceirona

Apesar da boa campanha sem sustos quando o assunto é rebaixamento, o Floresta chega para a rodada decisiva da Série C, neste sábado, não dependendo apenas de suas forças para seguir na briga pelo acesso para a Série B.

Será preciso vencer o São Bernardo (já classificado) e torcer para que Guarani, Brusque ou Ituano percam pontos. Não é um missão impossível, basta um deles tropeçar, mas a equipe de Leston Júnior tem de ser protagonista das ações ofensivas, mudando seu estilo até agora. Não resta outra alternativa.

Com apenas 13 gols marcados e 15 sofridos em 18 encontros, o elenco tem o terceiro pior ataque e a terceira melhor defesa da primeira fase da Série C. Números que explicam bem a situação.

Ceará x Juventude



1. Sobre o confronto Ceará x Juventude, neste sábado, minhas principais impressões foram publicadas na coluna desta sexta-feira, mas ainda há o que dizer.

2. Suspenso, Willian Machado, um dos melhores jogadores do Alvinegro na temporada, vai fazer falta, mas Marcos Victor tem ótimas condições para atuar.

3. Do lado esquerdo, Nicolas deve ser titular por causa das lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos. Há uma pressão negativa sobre o jogador, mas quando a partida começar é relevante a torcida mostrar apoio, até pela importância do resultado.



