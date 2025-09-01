Só derrota para Ceará e Fortaleza na Série A

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Imagens do primeiro tempo de Internacional x Fortaleza, realizado no domingo, 31 de agosto de 2025, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Mais uma vez o sistema defensivo do Fortaleza deixou a desejar e a equipe foi derrotada no Campeonato Brasileiro, agora para o Inter, neste domingo, por 2 a 1. Será muito difícil qualquer reação na tabela enquanto a defesa tomar tantos gols, ainda que claramente não falte entrega e competição para tentar resultados melhores. O técnico Renato Paiva, por mais que trabalhe bastante, não consegue ajustar o elenco de forma alguma. Seu aproveitamento comandando o Tricolor é baixíssimo. Caso haja intenção de trocar de treinador mais uma vez, será preciso fazer agora, em nova parada para os jogos de seleções. Para piorar, a rodada foi péssima porque boa parte dos times que brigam para não cair empataram ou ganharam.

A derrota do Ceará para o Juventude por 1 a 0, no Castelão, expôs os limites ofensivos da equipe mais uma vez. Era a chance ideal para somar três pontos diante de um adversário que, fora de casa, ostenta a pior defesa do campeonato, com 29 gols. No entanto, o Alvinegro insistiu em um repertório previsível, baseado quase sempre em cruzamentos, sem a construção paciente e aproximação.

Faltou velocidade, movimentação e principalmente variação ofensiva. Apesar disso, o time criou três boas oportunidades para marcar, o que mostra que o problema não foi apenas de volume, mas também de eficiência na finalização. Não é coincidência que o time esteja entre os menos positivos ataques como mandante — um dado que ajuda a explicar a irregularidade da campanha.

O técnico Léo Condé não conseguiu corrigir o rumo durante a partida. As substituições - incluindo Vina, que entrou mal - não deram novo fôlego nem mudaram a dinâmica. Já o Juventude, mesmo pressionado, conseguiu espaços e no lance do gol, construiu uma ação bem trabalhada, com troca de passes e boa infiltração.

O número que importa

Dos oito times nordestinos da Série C, três caíram para a D: CSA, ABC e Retrô. Disputando a segunda fase para tentar subir estão Náutico e Floresta. Já Confiança, Botafogo-PB e Itabaiana seguem na terceira divisão.

O Floresta merece total reconhecimento pela campanha que o levou à segunda fase da Série C. Sob o comando de Leston Júnior, a equipe construiu sua força em um sistema defensivo sólido e em uma disciplina tática rara no torneio.

Não se trata de um time que encanta pela estética ou pelo jogo ofensivo, mas sim de uma equipe pragmática, obediente taticamente e que soube ser eficiente. A tranquilidade com que se manteve distante da zona de rebaixamento mostrou que a prioridade inicial foi alcançada. Agora, o desafio é maior, mas o Floresta chega competitivo ao quadrangular, respaldado por uma campanha segura e pela confiança de quem cumpriu o primeiro objetivo com sobras.

Mais 3!

1. Alexander Isak vai jogar no Liverpool, exatamente onde ele queria. O excelente atacante fez de tudo para sair do Newcastle e conseguiu. O valor chega perto de R$ 1 bilhão (130 milhões de libras) pelos seus direitos econômicos.

2. Isak chega para ser titular absoluto do atual campeão inglês, que pode sonhar com todos os títulos da temporada, não só pela chegada do sueco, mas por todos os outros reforços recentes que desembarcaram na cidade.

3. A média de gols do jogador de 25 anos com a camisa do Newscatle, que tem um elenco muito inferior tecnicamente ao seu novo clube, foi bastante alta. Só na Premier League, 86 jogos e 54 tentos anotados.



