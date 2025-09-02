Os cálculos de Ceará e Fortaleza após rodada desastrosa da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lucero e Fernando Sobral em lance no Clássico-Rei da Série A 2025

A rodada mais recente do Campeonato Brasileiro deixou um rastro de frustração para Fortaleza e Ceará. As derrotas para Inter e Juventude, respectivamente, ligaram e reforçaram sinais preocupantes nas campanhas, ainda que a situação do Tricolor, obviamente, seja muito mais dramática

No caso do Ceará, a equipe viu a distância para a zona de rebaixamento cair para apenas quatro pontos. Para um time que tem feito um campeonato confortável, sem riscos e com foco na Sul-Americana, perder em casa pesou, principalmente, porque a maioria das equipes que lutam contra o descenso somou pontos importantes, encurtando a distância para a zona intermediária da tabela, onde o Ceará ocupa posição de relativa segurança.

Com 21 jogos disputados, o Alvinegro marcou apenas 19 gols — o segundo pior ataque da Série A —, mas consegue equilibrar resultados graças à defesa sólida, a quinta melhor da competição. Tal combinação evidencia a urgência de ajustes ofensivos. Em relação ao necessário para garantir vaga no torneio internacional, 49 pontos continuam sendo uma referência viável, ou seja, o time precisa ganhar 8 dos 17 jogos restantes. Não é pouca coisa.

Já o Fortaleza enfrenta uma situação delicadíssima, com o drama tomando proporções maiores a cada rodada. A derrota para o Internacional aprofundou a distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento — agora são sete pontos — uma montanha para quem somou apenas 15 em 21 partidas. A meta para se salvar ainda está nos 45 pontos, o que significa vencer simplesmente dez dos 17 confrontos restantes, algo extremamente complicado para quem tem o quinto pior ataque da Série A — são apenas 20 gols marcados — e a segunda pior defesa, com 34 tentos sofridos, média altíssima.

O número que importa: 2,4 gols por partida

Até agora, nos 209 jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro 2025, foram marcados 508 gols, média de 2,4 por partida. Os mandantes ganharam 99 confrontos e balançaram as redes 299 vezes, enquanto os visitantes venceram 53, marcando 209 gols. Ainda foram registrados 57 empates.

Ainda sobre a Série A, foram 47 gols em cobranças de pênalti e apenas sete de falta, dados que comprovam aquela sensação geral de que grandes batedores de falta estão sumidos do Brasil. Já os placares que mais se repetiram nos 209 jogos foram o 2 a 1 e o 1 a 0, 27 vezes cada.

Semana de seleção brasileira



1. Por mais que a seleção brasileira já esteja classificada para a Copa do Mundo do ano que vem, o Maracanã terá um ótimo público para o confronto diante do Chile, a pior equipe das Eliminatórias. Até ontem de tarde, 45 mil ingressos já tinham sido vendidos para o jogo da próxima quinta-feira.

2. A tese de que existe um distanciamento entre os torcedores e os jogadores faz todo sentido, afinal, há muito tempo a maior parte dos convocados atua no exterior.

3. Independentemente de tal cenário, as partidas da seleção por aqui estão, via de regra, sempre cheias. Recentemente, só não ocorreu em Salvador, quando sobraram mais de 10 mil lugares, justamente por causa de valores absurdos dos ingressos, chegando aos R$ 800, algo que a entidade já disse que não mais se repetirá.



