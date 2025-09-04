Bastidores: 10 motivos para o Fortaleza apostar em Martín Palermo
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O Fortaleza definiu Martín Palermo como o novo comandante para tentar mudar o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro. A escolha do treinador argentino não foi por acaso: a diretoria vinha monitorando o profissional e encontrou nele o perfil considerado ideal para enfrentar o momento delicado vivido pelo clube. A seguir, trago os principais motivos que levaram à contratação:
1. Quebra de padrão O clube decidiu fugir dos nomes habituais do mercado brasileiro e apostar em um técnico com trajetória distinta.
2. Acompanhamento prévio O trabalho de Palermo já vinha sendo observado pela diretoria e pelo SEO Marcelo Paz, que acumulava referências positivas sobre o treinador.
3. Receptividade nas negociações O empresário do argentino demonstrou abertura desde o início, o que facilitou a condução do processo.
4. Parecer do CIFEC O Centro de Inteligência do Fortaleza avaliou o modelo de jogo de Palermo e aprovou a metodologia diante do momento do time.
5. Reunião de vídeo produtiva Um encontro virtual entre o técnico e membros do departamento de futebol reforçou a confiança da diretoria na escolha.
6. Facilidade contratual As questões negociais foram concluídas rapidamente, sem grandes entraves para a assinatura.
7. Convicção no “olho no olho” De acordo com Marcelo Paz, Palermo passou segurança e mostrou-se determinado a vir ao Fortaleza para vencer.
8. Aceitação do desafio O argentino tem consciência da dificuldade de salvar o time do rebaixamento, mas não hesitou em assumir a missão.
9. Integração com a comissão fixa O treinador chega disposto a interagir com os profissionais já estabelecidos no clube, somando forças.
10. Identificação com o elenco Com um grupo que reúne vários jogadores sul-americanos, Palermo deve encontrar mais facilidade de adaptação e comunicação.
