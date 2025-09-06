Com Ancelotti, seleção brasileira agora tem um rumo

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Carlo Ancelotti tem uma coleção de 30 títulos na carreira como técnico

Em pouco tempo, a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira já começou a produzir efeitos visíveis em campo e na percepção pública sobre o futuro da equipe.

Em apenas três jogos — o mais recente contra o Chile, vitória por 3 a 0, no Maracanã — o técnico italiano conseguiu o que parecia bastante distante nos últimos anos: dar compactação e solidez defensiva e, ao mesmo tempo, implantar uma proposta ofensiva clara. O Brasil não sofreu gols nessas três partidas — enfrentou ainda Equador e Paraguai — mas também não abriu mão de atacar, característica que sempre foi parte da identidade histórica do time.

A comparação com os trabalhos anteriores é inevitável. Com Fernando Diniz e Dorival Júnior, o Brasil ficava preso a uma indefinição tática absurda, sem clareza de projeto e atuações assustadoras. Com Ancelotti, nota-se um caminho traçado, um plano de jogo que dá segurança aos atletas. A diferença de metodologia e experiência é gritante.

O italiano chegou impondo respeito imediato. Seu currículo e capacidade de gestão de grupo falam por si. Mas, mais do que a biografia, Ancelotti mostrou disposição em adaptar-se ao contexto brasileiro. Nas convocações, tem sido criterioso e aberto à observação ampla, mencionando que cerca de 70 jogadores estão em seu radar para a Copa do Mundo de 2026.

Outro ponto que chama atenção é a postura em relação a Neymar. Sem concessões, Ancelotti já deixou claro que o camisa 10 só será convocado quando estiver plenamente apto, física e mentalmente. Trata-se de um recado objetivo: o projeto não vai depender de individualidades, por mais brilhantes que sejam. O jogo coletivo vem em primeiro lugar. Essa lógica foi rapidamente assimilada pelo elenco, que está motivado e confiante.

É claro que o ideal seria que Ancelotti tivesse iniciado o ciclo completo rumo ao Mundial. Entregar o comando interinamente a técnicos sem o mesmo perfil custaram tempo precioso. Ainda assim, a experiência e a liderança do italiano diminuem o prejuízo. Em pouco tempo, ele conseguiu organizar setores, ajustar linhas e transmitir uma sensação de rumo, algo que fazia falta.

Gosto de chamar o cenário atual de otimismo moderado. O time não está pronto, mas já inspira confiança. Os próximos meses serão decisivos para consolidar ideias, testar nomes e definir uma espinha dorsal capaz de competir em alto nível. A Copa de 2026, que parecia um horizonte nebuloso, agora volta a ser enxergada como possibilidade real de competir pelo título.

16 times na Copa do Mundo



Canadá, EUA, México, Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai são os 16 times que já garantiram vaga na Copa de 2026.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Plano de sócios gratuito do Fortaleza



1. O Fortaleza lançou o plano gratuito "Pra Todo Tricolor", que permite ao torcedor não sócio se cadastrar no programa e ter acesso a até três jogos por temporada.

2. A iniciativa é positiva, não resta dúvida. Uma tentativa de aproximar a torcida do estádio, com foco em inclusão.

3. Outro aspecto interessante da ideia é a criação de uma porta de entrada real para novos associados pagantes no futuro.



