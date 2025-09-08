Com taças no Bahia, Rogério Ceni chega aos nove títulos em oito anos de carreira

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Técnico Rogério Ceni no jogo Bahia x CRB, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024

Rogério Ceni chegou ao futebol como treinador em 2017, ainda no São Paulo, clube onde construiu a carreira marcante como goleiro. A transição, feita de forma precoce e sem a preparação completa que outros ex-jogadores costumam buscar, trouxe dificuldades imediatas. Mas, oito anos depois, com nove títulos no currículo, o ex-camisa 01 é um dos técnicos mais vitoriosos em atividade no Campeonato Brasileiro, ficando atrás de Dorival Júnior, hoje no Corinthians.

A trajetória de Ceni ganhou corpo pelo trabalho no Fortaleza. Foram quatro conquistas: a Série B de 2018, que devolveu o Tricolor à elite, além do Campeonato Cearense de 2019 e 2020 e a Copa do Nordeste de 2019. Aqui, Ceni não apenas levantou taças e desenvolveu um estilo de muita cobrança e trabalho, buscando construir um time com protagonismo ofensivo e movimentação constante.

O reconhecimento nacional aumentou no Flamengo. Lá conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca em 2021, provando que podia comandar um elenco repleto de estrelas. No entanto, os atritos internos e a dificuldade de lidar com grupos tão heterogêneos evidenciaram o quanto ainda precisava amadurecer como gestor de vestiário.

Tal amadurecimento tem acontecido nos últimos anos. Em entrevista recente, Everton Ribeiro, hoje no Bahia, não escondeu as mudanças. Ceni continua sendo um técnico de cobrança intensa, obcecado por treinos, detalhes e performance, mas aprendeu a dosar sua relação com o elenco, entendendo melhor os limites e a necessidade de diálogo.

A chegada ao Bahia, em setembro de 2023, na luta contra o rebaixamento para a Série B e já com a SAF vendida para o Grupo City, abriu um novo capítulo. Em 2025 - já de contrato renovado - com a conquista do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ele soma mais dois títulos e confirma sua capacidade de entregar resultados.