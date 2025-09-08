Fortaleza aposta em união total para se salvar da Série B

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC ￼PALERMO conversa com atacante Moisés em treino no Fortaleza

O Fortaleza está tentando transformar a chegada de Martín Palermo em um ponto de virada na temporada, não apenas em campo, mas numa aposta na união de todos os setores do clube para livrar o time do rebaixamento.

A reunião com representantes de todas as torcidas organizadas, no fim de semana, foi um gesto evidente: críticas pontuais foram deixadas de lado em nome de um discurso de apoio. A mensagem é clara e o momento exige mobilização coletiva. Porém, ainda que tal atitude seja importante para a confiança dos jogadores e da nova comissão técnica, é preciso lembrar que apenas vitórias urgentes em campo serão capazes de reverter a situação.

A decisão de reintegrar atletas que estavam afastados por Renato Paiva segue lógica idêntica. Com apenas 17 partidas pela frente na Série A — precisando somar 30 dos 51 pontos —, Palermo e diretoria entenderam que todas as peças disponíveis têm potencial para ajudar. A medida pode até parecer incoerente quando se analisa que Deyverson, Martínez, Magrão e Zé Welison vivem momento técnico muito ruim, mas dentro do mote da união e um novo trabalho, faz sentido.

Dentro de campo, a realidade impõe pragmatismo. O argentino terá pouco tempo para implementar mudanças profundas. O caminho provável é simplificar o modelo de jogo, ajustar a defesa, recuperar a confiança dos atletas e explorar soluções rápidas ofensivas. O que está em jogo não é apenas a permanência na Série A, mas a preservação de um projeto que nos últimos anos colocou o Fortaleza em destaque nacional e internacional.

Bahia pentacampeão nordestino

Com o título da Copa do Nordeste conquistado no sábado, diante do Confiança, o Bahia se isolou como o maior campeão da competição, agora com cinco taças.

Ainda sobre o Bahia, a conquista foi justíssima. O Tricolor tem, disparadamente, o melhor elenco do Nordeste. A vitória de 5 a 0 sobre o Confiança, no sábado, jogo de volta da final, depois do 4 a 1 no primeiro duelo, fechou o agregado em 9 a 1, um assombro para encontros decisivos. Dominou o confronto do começo ao fim, com grandes atuações individuais e uma aula coletiva. A equipe mostrou controle do meio-campo, transições rápidas e finalizações precisas.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia tem jogado de forma organizada, equilibrada e vistosa. Raros elencos no país conseguem mostrar condução vertical em trocas de passes e movimentações inteligentes. O time foi eliminado das competições internacionais em confrontos duríssimos e tem mantido ótimo desempenho no Campeonato Brasileiro (quarta colocação) e segue disputando a reta final da Copa do Brasil.

Floresta empata na estreia do quadrangular decisivo



1. O Floresta começou a segunda fase da Série C da mesma forma que conduziu sua campanha durante a classificação: bem na defesa e deixando a desejar no ataque.

2. O empate sem gols contra o Caxias, ontem, como mandante, não pode ser considerado um desastre, mas exige que o time busque pontos fora de casa.

3. Foram dez finalizações válidas e nenhuma no alvo. Já o gol anulado de Gustavo Xuxa foi polêmico. Jogador impedido não influenciou na jogada, a meu ver, mas arbitragem cravou irregularidade. Esse tipo de lance é sempre subjetivo demais.



