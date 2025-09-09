Palermo precisa transformar plano em resultado para salvar o Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Palermo entende o tamanho do desafio e o drama do Fortaleza

A entrevista coletiva de Martín Palermo mostrou o tamanho do desafio que o Fortaleza vive em 2025. Vice-lanterna da Série A, com a segunda defesa mais vazada da competição, o clube aposta em um ídolo do futebol argentino que, como treinador, ainda busca firmar sua marca. Palermo chega com discurso de confiança, exaltando a estrutura do clube e garantindo que o elenco atual é capaz de reagir.

Não se esperava outra coisa, evidentemente, mas por trás do otimismo, há uma realidade incômoda: o Tricolor vive um dos momentos mais delicados desde a ascensão nacional iniciada por Rogério Ceni e depois desenhada por Juan Pablo Vojvoda.

O próprio Palermo admite que nunca comandou uma equipe em situação tão dramática. Em sua trajetória, os desafios foram diferentes: projetos de médio prazo, objetivos diversos. Agora, a missão é clara e urgente: evitar o rebaixamento. É aí que reside a tensão. A aposta em um técnico estrangeiro, sem experiência direta na Série A e sem histórico de "salvador" em cenários de Z-4, é corajosa, mas também arriscada.

Curiosamente, o nome de Vojvoda atravessa a chegada de Palermo. Foi o conterrâneo que, em conversa prévia, descreveu o Fortaleza como um clube estruturado, familiar e competitivo. Essa herança pesa. O discurso do novo treinador é centrado em organização defensiva e estabilidade tática. Prometeu fixar sistemas de jogo e resgatar a segurança de um elenco que perdeu confiança. Se vai ser o suficiente, não é possível saber antes da bola rolar. Na teoria, tudo certo com a narrativa de fazer história. Na prática, muitas dúvidas.

Rogério Ceni chega a 9 taças como técnico

Rogério Ceni, após a conquista da Copa do Nordeste com o Bahia, no sábado passado, chegou ao seu nono título como técnico, carreira iniciada em 2017, em um conturbado São Paulo. Média alta de taças.

Ainda sobre Ceni, foi o trabalho no Fortaleza que o projetou no mercado. Foram quatro conquistas: a Série B de 2018, Campeonato Cearense 2019 e 2020 e a Copa do Nordeste de 2019. No Flamengo, apesar da pressão e do ambiente, conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca em 2021, mas os atritos internos e a dificuldade de lidar com grupos tão heterogêneos evidenciaram o quanto ainda precisava amadurecer como gestor de vestiário.

Everton Ribeiro, hoje no Bahia, disse que o treinador já consegue entender melhor os atletas e melhorou demais na relação com o grupo. Sinal que o amadurecimento está em curso. Os dois títulos com o Bahia nesta temporada confirmam sua capacidade de entregar resultados. Rogério continua sendo obcecado por treinos, detalhes e cobranças, mas parece ter aprendido a dosar sua relação com o elenco.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bolívia x Brasil na altitude



1. O Brasil encara hoje a Bolívia, fora de casa, no quarto encontro sob o comando de Ancelotti. O italiano disse ter gostado bastante da atitude do elenco nos jogos até agora.

2. Ficou realmente nítido um outro espírito dos atletas, reflexo do novo comando. Não é que com Dorival Júnior e Fernando Diniz não existisse comprometimento, mas a falta de organização de cima para baixo afeta demais.

3. A seleção terá novidades entre os titulares. Ancelotti está com receio do segundo estádio mais alto do mundo. Vai ser um teste físico e tanto.



