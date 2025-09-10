Derrota do Brasil na altitude da Bolívia é irrelevante

Foto: Daniel MIRANDA / AFP Disputa de bola na partida entre Bolívia e Brasil

Jogar em El Alto é o maior desafio físico do futebol mundial, somando desgaste extremo, menor oxigenação e bola veloz. São mais de 4 mil metros de altitude. Foi isso que a seleção brasileira fez ontem, ao encarar a Bolívia — e perder por 1 a 0 — na derradeira rodada das intermináveis Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Primeira derrota com Ancelotti, mas sem importância alguma para o trabalho. Qualquer análise fica prejudicada diante das circunstâncias insanas. O time não foi bem, mas ao menos tentou atacar no segundo tempo. Seja como for, que tenha servido para o técnico compreender o comportamento do elenco coletivamente e analisar a postura individual dos atletas. Já para a Bolívia, relevância total. O time vai para a repescagem lutar por vaga.

Ceará tem jogo importantíssimo com Vasco

O próximo jogo do Ceará, contra o Vasco, no Rio, se tornou ainda mais relevante após a derrota do time no Castelão para o Juventude. A distância para a zona de rebaixamento foi reduzida para apenas quatro pontos. Diante deste cenário, vencer fora de casa, domingo que vem, é a única forma de recuperar os três pontos, sobretudo contra um adversário frágil diante da própria torcida: o Vasco é o quarto pior mandante da Série A, com apenas 12 pontos somados em 10 jogos. O Alvinegro precisa entrar em campo com postura inteligente e também pressionando, sob pena de se complicar.

Fortaleza só pensa em triunfo sobre o Vitória

As ideias de Palermo no Fortaleza casam bem com o momento dramático da equipe, que precisa de um novo rumo. O discurso sobre intensidade, organização e retomada da confiança encontra eco num elenco inseguro. Mas teoria só ganha força quando se traduz em prática. E o primeiro teste, no próximo sábado, diante do Vitória, no Castelão, é aquele em que o resultado positivo imediato é crucial. Não apenas para abrir caminho para a reação, mas como alicerce psicológico para consolidar o início do trabalho.

Série B com muitas disputas vivas



A Série B do Campeonato Brasileiro caminha de forma muito mais uniforme do que a Série A, ainda com várias partidas atrasadas. Todos os clubes na Segundona fizeram 25 jogos. Restam apenas 13.

Ainda sobre a Série B, o G-4 - que garante acesso — está formado por Coritiba, Goiás, Criciúma e Chapecoense, mas Remo, Cuiabá, Athletico Paranaense, Avaí e Novorizontino estão próximos, rondando perigosamente os primeiros colocados. Como é de costume, a competição tem se caracterizado por confrontos de alta exigência física, muita correria e equilíbrio.

Na parte de baixo da tabela, chama atenção a presença inesperada do América-MG na zona de rebaixamento, ao lado de Volta Redonda, Paysandu e Amazonas. O time paraense aparece em situação mais delicada, distante de escapar, mas os demais ainda sustentam chances reais de reação, num campeonato onde nada parece definido.

Mais 3 das Eliminatórias!

1. Haaland fez cinco gols e Aasgaard quatro na goleada bizarra da Noruega sobre a Moldávia, 11 a 1, Eliminatórias da Europa da Copa 2026, ontem. A Noruega, que lidera seu grupo, só disputou três mundiais: 1938, 1994 e 1998.

2. Cristiano Ronaldo também marcou na rodada por Portugal, na vitória por 3 a 2 sobre a Hungria. O atacante agora tem 39 gols em Eliminatórias para a Copa, recorde histórico ao lado de Carlos Ruiz, da Guatemala.

3. Por falar em Cristiano Ronaldo, aos 40 anos o jogador chegou aos 943 gols oficiais na carreira. É um negócio impressionante demais.



