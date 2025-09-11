Por que a SAF não está nos planos do Ceará

Foto: Samuel Setubal João Paulo Silva, junto a Thiago Minhoca e Lucas Mota

O debate sobre a transformação de clubes em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) se intensificou no Brasil nos anos recentes, com grandes equipes adotando esse modelo como alternativa para enfrentar crises financeiras profundas e desesperadoras ou buscar aportes imediatos de capital. No caso do Ceará, entretanto, a realidade atual afasta qualquer possibilidade concreta de seguir esse caminho, ao menos neste momento. O próprio presidente João Paulo Silva deixou claro, em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quarta, não existir movimento algum no clube para discutir a SAF. Segundo ele, embora seja saudável que se comece a falar sobre o tema internamente, não há hoje objetivo real neste sentido.

Essa postura se explica pelo contexto. Após ficar cinco anos seguidos na Série A e cair para a Série B, o clube enfrentou sérios problemas financeiros, especialmente em 2023 e 2024. A queda de receitas foi inevitável e obrigou a diretoria a adotar medidas duras de contenção de gastos, além de um processo de reorganização interna que exigiu disciplina e planejamento. Foi um período de desgaste, dívidas e cobranças públicas. Ali, o desafio principal era honrar compromissos básicos e manter a competitividade mínima para retornar à elite. Em 2025, já de volta à Série A e com a verba do novo contrato de televisionamento, o Ceará conseguiu estabilizar suas contas. Ainda que não disponha de recursos para grandes investimentos em reforços ou projetos ambiciosos, o clube tem conseguido arcar com suas despesas, equilibrar receitas e preservar um ambiente de gestão responsável. Por isso, a manutenção na Série A é encarada como prioridade absoluta.

Outro ponto relevante é que o Ceará apresenta um índice de endividamento relativamente baixo. Se comparado à média das equipes da Série A, o passivo é administrável, o que reduz a urgência de buscar investidores externos. A diretoria entende que a situação, apesar das dificuldades, está sob controle, e que a entrada de um parceiro que assumisse parte ou totalidade da operação do futebol poderia significar perda de autonomia.

A visão atual no Ceará é de que o fortalecimento deve vir de dentro para fora, de forma sustentável, sem depender de aportes financeiros de terceiros. O clube reconhece não ter como competir contra gigantes, mas também vê que a sua realidade passa por um crescimento gradual, no qual a prioridade é consolidar-se na Série A, formar patrimônio, valorizar atletas e investir em infraestrutura. Desta forma, o cenário é claro: não há espaço, no curto prazo, para que o Ceará se torne uma SAF. A estratégia é continuar construindo musculatura de maneira responsável, garantindo competitividade dentro das suas possibilidades. É um projeto que exige paciência e muita organização.

Lucho Rodríguez, maior venda do futebol nordestino

Lucho Rodríguez se tornou a maior venda da história de um time nordestino. O Bahia cedeu 75% dos direitos do atacante ao Neom, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros (em torno de R$ 140 milhões), mais do que o dobro do valor que pagou ao Liverpool, do Uruguai, em meados de 2024.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Fortaleza divulgou que ao menos 20 mil torcedores já garantiram presença contra o Vitória, no sábado.

2. O confronto no Castelão é de relevância absoluta e o que se espera, inicialmente, é apoio das arquibancadas.

3. Técnico do Tricolor, Palermo tem batido demais na tecla da presença positiva da torcida.



