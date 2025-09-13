Ceará e Fortaleza de volta à ação pela Série A, ainda bem

Foto: Samuel Setubal Fabiano, do Ceará e Pochettino, do Fortaleza, em lance no Clássico-Rei

Depois de duas semanas de paralisação por causa dos jogos das seleções pelo mundo, finalmente a Série A está de volta. Para Ceará e Fortaleza, o retorno chega carregado de necessidade de vitória.

A pausa até serviu como respiro e possibilidade de melhoria nas condições físicas e táticas dos elencos, mas também ajudou a acumular pressão.

Agora, ambos entram em campo com urgências bem claras, por mais que façam campanhas diferentes até agora: reagir, pontuar e encontrar caminhos positivos em campo.

O sábado reserva um reencontro cheio de simbolismo no Castelão. O Fortaleza precisa vencer de qualquer forma e estreia o técnico Martín Palermo justamente no momento em que o time mais busca respostas. A presença do argentino na beira do campo é, ao mesmo tempo, fonte de esperança e de incerteza para o torcedor.

Com desfalques e dúvidas, é improvável para qualquer um acertar a formação inicial e o jeito como a equipe vai se portar. O adversário, o Vitória, também luta contra o rebaixamento. É drama para todos os lados.

Já no domingo, o Ceará visita o Vasco com a obrigação de buscar pontos fora de casa, depois da derrota em casa para o Juventude. A boa notícia é o retorno de quatro jogadores importantes: Willian Machado, Matheus Bahia, Lourenço e Fernandinho. São opções que ampliam o leque de Léo Condé e podem dar mais consistência ao time.

O contexto, porém, não é simples. O Vasco, embora ainda afundado na luta contra o Z-4, vive clima de euforia após eliminar o Botafogo nos pênaltis e avançar à semifinal da Copa do Brasil. Ainda assim, os números mostram que o time é um dos piores mandantes do torneio, e essa é a brecha que o Ceará precisa explorar, atuando com coragem, não apenas se defendendo.

Copa do Brasil com semifinais definidas



Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil estão definidos. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians, enquanto o Vasco terá pela frente o Fluminense. Hoje, a Raposa é a grande favorita ao título, mas como as semifinais e a final só acontecerão em dezembro, há tempo suficiente para muita coisa mudar.

Floresta em campo pela Série C

O Floresta segue sua batalha para conquistar o acesso à Série B e encara o Londrina neste domingo, fora de casa. Na primeira fase, o time cearense teve muitas dificuldades atuando longe de seus domínios (somou só sete pontos em 30 disputados), e agora precisa ao menos empatar para se manter em condições competitivas. O outro jogo do grupo é Caxias x São Bernardo. Todos têm um ponto no quadrandular.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Londrina denuncia tentativa de manipulação na Série C

1. Por falar em Londrina, três atletas do clube denunciaram tentativa de suborno para levar cartão amarelo em jogo da Série C, recusando oferta de R$ 15 mil.

2. O clube comunicou à CBF e ao Ministério Público em abril, que acionou o Gaeco, cumprindo mandados em Salvador e Santa Catarina, nesta sexta, contra empresários.

3. É lamentável como esse tipo de situação siga ocorrendo e nada garante que vai parar. Clube e atletas foram muito bem em denunciar.



