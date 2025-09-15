Fortaleza foi o único a vencer na Série A entre os 11 últimos colocados
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Fortaleza foi o único a vencer na Série A entre os 11 últimos colocados
O Tricolor triunfou sobre o Vitória na estreia do técnico argentino Martín Palermo, na tarde do último sábado, 13
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro finalmente trouxe algum alívio para o Fortaleza. Entre os 11 últimos colocados da tabela, apenas o Tricolor conseguiu vencer. Jogando no Castelão, diante da sua torcida, superou o Vitória por 2 a 0 e quebrou uma sequência de resultados frustrantes, na estreia do técnico Palermo. Mais do que os três pontos, o que ficou claro é que o Fortaleza conseguiu aproveitar uma rara combinação de resultados: todos os outros rivais diretos empataram ou perderam. Fazia tempo que não ocorria uma rodada tão positiva.
O triunfo tem peso simbólico e prático. Simbólico porque dá confiança a um elenco que vinha sendo extremamente questionado; prático porque permite respirar na tabela e enxergar um horizonte mais claro. Agora são cinco pontos para sair da zona de rebaixamento.
A situação ainda é bem delicada. O caminho do recorte dos próximos cinco jogos, por exemplo, reserva dificuldades e decisões: primeiro, o Palmeiras, fora de casa, que briga pela liderança da Serie A e está jogando um futebol muito consistente e sólido. Depois, encara no Castelão Sport e São Paulo, para na sequência visitar Juventude e receber o Vasco.
Justamente nesses confrontos que o Fortaleza precisa mostrar um enorme nível de maturidade e poder de decisão contra adversários diretos, principalmente. Pontuar contra o Palmeiras é desejável e diante do São Paulo é possível, mas vencer os duelos diretos contra Sport, Juventude e Vasco é absolutamente crucial.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.