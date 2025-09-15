Fortaleza foi o único a vencer na Série A entre os 11 últimos colocados

Foto: FERNANDA BARROS Breno Lopes marcou o gol que abriu o placar para o Leão do Pici no confronto direto

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro finalmente trouxe algum alívio para o Fortaleza. Entre os 11 últimos colocados da tabela, apenas o Tricolor conseguiu vencer. Jogando no Castelão, diante da sua torcida, superou o Vitória por 2 a 0 e quebrou uma sequência de resultados frustrantes, na estreia do técnico Palermo. Mais do que os três pontos, o que ficou claro é que o Fortaleza conseguiu aproveitar uma rara combinação de resultados: todos os outros rivais diretos empataram ou perderam. Fazia tempo que não ocorria uma rodada tão positiva.

O triunfo tem peso simbólico e prático. Simbólico porque dá confiança a um elenco que vinha sendo extremamente questionado; prático porque permite respirar na tabela e enxergar um horizonte mais claro. Agora são cinco pontos para sair da zona de rebaixamento.

A situação ainda é bem delicada. O caminho do recorte dos próximos cinco jogos, por exemplo, reserva dificuldades e decisões: primeiro, o Palmeiras, fora de casa, que briga pela liderança da Serie A e está jogando um futebol muito consistente e sólido. Depois, encara no Castelão Sport e São Paulo, para na sequência visitar Juventude e receber o Vasco.

Justamente nesses confrontos que o Fortaleza precisa mostrar um enorme nível de maturidade e poder de decisão contra adversários diretos, principalmente. Pontuar contra o Palmeiras é desejável e diante do São Paulo é possível, mas vencer os duelos diretos contra Sport, Juventude e Vasco é absolutamente crucial.