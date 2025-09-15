Rodada boa para Ceará e Fortaleza na Série A

Foto: Felipe Santos/Ceará SC_ Pedro Raul em disputa pela bola na área em Vasco x Ceará

O empate do Ceará contra o Vasco por 2 a 2, ontem, valeu a comemoração. Tanto por ter sido como visitante, como por causa das circunstâncias de atuar com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo — Rodriguinho foi expulso - e pela igualdade chegar nos acréscimos, com grande empenho. O primeiro tempo da equipe de Léo Condé foi bom, equilibrando as ações e sendo superior após conseguir empatar com Galeano, logo após ter sofrido o gol de Coutinho. Na segunda etapa o Vasco foi melhor, criou mais, controlou a partida, ficou novamente na frente - gol de Cuesta, passe do bom Gómez -, mas viu o Alvinegro novamente igualar numa jogada combinada entre Fernandinho, Pedro Henrique e a zaga do time do Rio, que ficou só olhando a finalização de PH nos segundos finais.

Vitória do Fortaleza na estreia de Palermo

Ao vencer o Vitória por 2 a 0, no sábado, estreia de Palermo no comando do time, o Fortaleza conseguiu mostrar um futebol bem mais competitivo do que vinha fazendo. Os jogadores estavam em outra rotação para lutar pela bola e pelos espaços diante de adversário, que também vive situação dramática na Série A, brigando contra a queda. Taticamente, o argentino não revolucionou a equipe em apenas uma semana de trabalho, mas os setores ficaram mais próximos, com os atletas trocando mais passes curtos, fazendo diversas triangulações e se apresentando como opção para o companheiro.

Sair da zona de rebaixamento é uma construção demorada ainda para o Tricolor, porque o prejuízo ainda está muito grande. São apenas 18 pontos somados em 22 jogos e o próximo adversário é o Palmeiras, em São Paulo, um confronto extremamente complicado, daqueles em que um eventual empate é para ser comemorado.

Floresta: Grupo B da Série C embolado

Após duas rodadas, os quatro jogos do grupo do Floresta da segunda fase da Série C terminaram empatados, ou seja, todos os times estão com dois pontos somados na tabela: Londrina, Caxias, São Bernardo e, claro, o próprio time da Vila Manoel Sátiro.

No empate sem gols contra o Londrina, ontem, fora de casa, o Floresta jogou como se esperava e deu certo, buscando não perder, com extrema obediência defensiva. O time da casa ficou em cima o tempo todo, mas pressionou bem mais na segunda etapa, martelando da forma que era possível, com apoio do torcedor que lotou o estádio VGD, com seis mil pagantes.

Dheimison, goleiro do Floresta, fez ótimas defesas, brilhando na partida. Destaque também para o zagueiro Ícaro, que salvou um gol em cima da linha aos 50 minutos da etapa final, lance de inteligência e posicionamento perfeito, garantindo o ponto.

O impressionante Mirassol



1. É absolutamente espetacular a campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro até agora. São 38 pontos em 21 jogos, brigando firme por vaga na Libertadores, ocupando a quarta colocação. Trabalho do técnico Rafael Guanaes é excelente.

2. A jornada também é surpreendente, o que torna tudo mais especial, até porque todo mundo apontava a equipe do interior paulista como candidata ao rebaixamento.

3. O equilíbrio do time chama muito a atenção. Está entre os melhores mandantes e também entre os melhores visitantes do torneio. Jogando demais.



