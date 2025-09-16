As contas de Ceará e Fortaleza faltando 16 jogos na Série A

Foto: Samuel Setubal Clássico-Rei do segundo turno está marcado para a rodada 32

Ceará e Fortaleza mantêm objetivos distintos depois de um fim de semana positivo para ambos no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro empatou fora de casa com o Vasco e consolidou sua posição intermediária na tabela, enquanto o Tricolor bateu o Vitória e respirou um pouco na luta contra o rebaixamento. Restam 16 partidas para cada um até o começo de dezembro.

Cada ponto conquistado ou perdido nas próximas rodadas terá peso decisivo: o Ceará mira uma vaga na Copa Sul-Americana e, consequentemente, se manter afastado da zona de rebaixamento; o Fortaleza tem como foco exclusivo a permanência na Série A.

O cálculo é simples, mas mostra a diferença de cenários. O Ceará ocupa o 11º lugar com 27 pontos e a projeção para garantir vaga internacional gira em torno de 49 pontos. Assim, o time precisa somar 22 nas 16 rodadas restantes. Isso equivale a sete vitórias e um empate, ou seis triunfos acompanhados de quatro igualdades. Na prática, significa um aproveitamento próximo de 46%, patamar factível para quem já tem mostrado consistência. Se mantiver o padrão de competitividade ajustado — não há espaço para relaxamento algum, sob pena de ficar perto da zona de rebaixamento —, o Ceará tem todas as condições de alcançar sua meta.

Já o Fortaleza está em situação bem mais delicada. Vice-lanterna com 18 pontos, precisa chegar, pelos cálculos deste momento, aos 44 para escapar do rebaixamento. São necessários 26 pontos adicionais, o que significa, no mínimo, oito vitórias e dois empates, ou nove vitórias simples. Em aproveitamento, isso corresponde a cerca de 54% — desempenho típico de equipes que brigam por Libertadores, não de quem está na parte de baixo da tabela. O triunfo contra o Vitória trouxe esperança, mas o time tem um desafio gigantesco pela frente, principalmente os confrontos diretos contra rivais da parte de baixo da tabela.

Neste momento, portanto, o Ceará trabalha com uma margem de segurança que lhe permite pensar em metas mais ousadas, enquanto o Fortaleza vive um cenário de urgência. A diferença de cálculos mostra claramente o contraste: enquanto um precisa de regularidade para confirmar vaga internacional, o outro necessita de uma arrancada e tanto para seguir na elite.

Brasileirão com 219 jogos realizados — e 11 atrasados



Nos 219 jogos realizados no Campeonato Brasileiro, foram marcados 531 gols, média de 2,4 por partida. Foram 102 vitórias dos mandantes, 57 dos visitantes e mais 60 empates.

Ainda sobre a Série A, no fim de semana passado foi disputada a rodada 23, ou seja, deveriam ter sido realizados, no total, 230 jogos e não 219. O problema: por causa do calendário, 11 partidas ainda estão atrasadas.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Dos 531 gols do Brasileirão, 49 foram marcados em cobranças de pênaltis, 9% do total.

2. Os mandantes fizeram 311 gols até agora no torneio, diante de 220 dos visitantes.

3. O Flamengo tem a melhor média de público por jogo (54.913) e o Bragantino, a pior (4.926)



